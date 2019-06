‘Bale verrast Real Madrid-directie met mededeling in persoonlijk gesprek’

Gareth Bale is in de zes jaar dat hij nu voor Real Madrid uitkomt nooit uitgegroeid tot de absolute sterspeler in het Santiago Bernabéu en de Welshman wordt al meerdere zomers op rij in verband gebracht met een vertrek. In de afgelopen maanden werd er opnieuw druk gespeculeerd over de toekomst van de aanvaller, maar volgens AS kunnen deze geruchten nu de ijskast in.

De Spaanse sportkrant weet zaterdagochtend namelijk te melden dat Bale niet van plan is om deze zomer bij de Koninklijke te vertrekken. Zaakwaarnemer Jonathan Barnett zou de club dit eerder al hebben meegedeeld en Bale heeft, na een op zijn eigen verzoek aangegaan, persoonlijk gesprek met de directie nu ook medegedeeld dat de club niet in hoeft te gaan op eventuele aanbiedingen van andere clubs.

Deze mededeling zou tot een flinke verrassing hebben geleid op de burelen van de Spaanse grootmacht, die zich er langzaam bij zeker neer lijkt te leggen dat Bale ook volgend seizoen het wit van Real Madrid zal dragen. De aanvaller verdient momenteel zeventien miljoen euro op jaarbasis en het wordt een schier onmogelijke taak om een club te vinden die bereid is om dit salaris over te nemen. Bale heeft zijn club, waar hij nog tot medio 2022 vastligt, bovendien laten weten dat zijn familie inmiddels zo gewend is in Madrid dat hij niet wil verhuizen.

Real Madrid heeft met de komst met Eden Hazard, Luka Jovic en Rodrygo al flink geïnvesteerd in de aanval en hoopte Bale te kunnen verkopen om een deel van deze transferuitgaven terug te verdienen. De voormalige recordaankoop van de club, die vrijdag werd onttroond door Hazard, laat zich echter niet afschrikken door de komst van deze concurrenten en is zelfs bereid om genoegen te nemen met een kleinere rol in de selectie van trainer Zinédine Zidane.