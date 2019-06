Frenkie de Jong: ‘Ik weet niet of ik dat had kunnen opbrengen na dit duel’

Het Nederlands elftal plaatste zich donderdagavond ten koste van Engeland voor de finale van de Nations League, maar had hier wel een verlenging voor nodig. Oranje treft in de eindstrijd thuisland Portugal, dat woensdag al in actie kwam en bovendien in de reguliere speeltijd af wist te rekenen met Zwitserland. Frenkie de Jong denkt dat vermoeidheid echter geen probleem zal gaan vormen voor de manschappen van bondscoach Ronald Koeman.

“Tegen de Portugezen staan we er. Ik voorzie qua vermoeidheid geen problemen, want we hebben rondom Oranje genoeg specialisten op het gebied van herstel”, legt hij uit in gesprek met De Telegraaf. De middenvelder, die Ajax deze zomer inruilt voor Barcelona, geeft aan dat de basisconditie van de Oranje-internationals goed genoeg is. De spelers kunnen daarnaast extra energie putten uit het spelen van een ‘grote finale’.

“Mentaal zou het veel zwaarder zijn als je na zo’n verlenging tegen Engeland om de derde en vierde plaats moet spelen. Ik weet niet of ik dat had kunnen opbrengen”, gaat De Jong verder. Hij krijgt bijval van Koeman, die zich eveneens geen zorgen maakt over de fitheid van zijn ploeg. Als voorbeeld noemt hij Wijnaldum, die afgelopen zaterdag nog de finale van de Champions League speelde met Liverpool: “Hij leek wel de fitste van het veld. Ongelofelijk, daarvoor verdient hij een geweldig compliment.”

Koeman en zijn staf zullen tot vlak voor de finale in de gaten houden hoe de selectie er in mentaal en fysiek opzicht voorstaan. De bondscoach denkt ook dat de flow van het spelen van een finale ervoor zorgt dat zijn spelers de vermoeidheid niet meer zullen voelen: “Zijn er echte pijnpunten en kan het niet anders, dan brengen we vervangers. Donny van de Beek, Quincy Promes en Davy Pröpper lieten als invallers zien eventueel klaar te zijn voor de finale.”