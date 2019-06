Kieft: ‘Hij liet zich weer zien, hem overkomt niet wat Depay overkomt’

Het Nederlands elftal plaatste zich donderdagavond dankzij een 3-1 overwinning op Engeland voor de finale van de Nations League en Memphis Depay was een van de hoofdrolspelers in Guimãraes. De aanvaller trapte de corner waar de 1-1 van Matthijs de Ligt uit voortkwam, veroverde de bal in de aanloop naar de 2-1 en leverde, na een nieuwe onderschepping, de assist bij de 3-1 van Quincy Promes. Wim Kieft is echter wel van mening dat Depay geen sterke wedstrijd speelde.

“Ik vond hem een beetje een pechvogel. Hij speelde geforceerd en deed te veel. Wel begrijpelijk voor iemand die een transfer wil maken. De Nations League is tijdens een transferperiode natuurlijk een ideaal podium om je te manifesteren. Tegen Engeland lukte het Depay niet”, schrijft hij in zijn column in De Telegraaf. Dat gold volgens Kieft niet voor Cristiano Ronaldo, die Portugal een dag eerder met een hattrick langs Zwitserland schoot: “Wie zich natuurlijk wel weer liet zien was Ronaldo.”

“Hem overkomt niet wat Depay overkomt. Als het moet, doet hij het en scoort hij een hattrick tegen Zwitserland. Beetje onmenselijk bijna.” De oud-spits gaat ervan uit dat Ronaldo extra motivatie heeft geput uit de loftuitingen aan het adres van João Félix, het grote aanstormende talent van het Portugese voetbal: “Daar put hij kracht en motivatie uit. Hij zal Félix en alle anderen wel even wat laten zien. Zo denkt Ronaldo, volgens mij, en vervolgens geeft hij even z’n visitekaartje af met drie doelpunten.”

Kieft, die vindt dat een overwinning op het Portugal van Ronaldo voor Oranje wat meer glans aan een eventuele Nations League-winst zou geven dan een finale tegen Zwitserland, is onder de indruk van de honger die nog altijd te zien is bij Ronaldo: “Nederlandse generatiegenoten als Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Robin van Persie en Arjen Robben zijn allang van dit grote podium verdwenen. Je ziet wel dat Ronaldo zich steeds meer laat gelden als doelpuntenmaker. Hij leeft van doelpunten en focust zich daar volledig op. Je ziet hem geen sprints meer maken van zestig meter en zo toeslaan in de counter. Dat lukt hem niet meer.”