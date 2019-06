‘Koeman wijzigt opstelling Oranje op één positie tegen Portugal’

Bondscoach Ronald Koeman houdt zijn basiselftal voor de finale van de Nations League tegen Portugal volgens het Algemeen Dagblad grotendeels intact. Ten opzichte van het duel met Engeland zal de keuzeheer slechts een wijziging doorvoeren, zo verwacht de krant. Donny van de Beek en Davy Pröpper lijken ondanks hun goede invalbeurten opnieuw plaats te nemen op de bank.

Tegen Engeland gaf Koeman grotendeels het vertrouwen aan de spelers die ervoor zorgden dat Oranje bij de Final Four van de Nations League terecht was gekomen. In de voorhoede kreeg Steven Bergwijn echter de voorkeur boven Quincy Promes. De PSV-aanvaller zat er na negentig minuten volledig doorheen en werd vervangen door Pröpper. Promes was al eerder ingevallen en was betrokken bij zowel de 2-1 als 3-1. Hij lijkt zondag tegen Portugal de voorkeur te krijgen boven Bergwijn.

Koeman gaf na de overwinning op Engeland al aan dat hij vindt dat meer dan elf spelers uit zijn selectie het verdienen om in de basis te staan. “Marten de Roon verdient het om te spelen, maar Davy hoort eigenlijk ook in de basis", aldus Koeman. “De vastigheid aan de bal die Pröpper brengt, dat is een wapen. En Van de Beek is hetzelfde verhaal, die hoort ook bij de eerste elf. Maar dat is de onderlinge competitie die we hebben en die we willen. Ik ben coach, moet keuzes maken. En die maak ik ook."

Vermoedelijke opstellingen

Nederland: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, De Jong, Wijnaldum; Promes, Depay, Babel

Portugal: Rui Patrício; Semedo, Fonte, Rúben Dias, Guerreiro; Bruno Fernandes, William Carvalho, Bernardo Silva, Rúben Neves; Dyego Sousa, Ronaldo.