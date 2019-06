Tagliafico buiten de basis bij ruime oefenzege Argentinië; Uruguay wint simpel

Argentinië heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag met speels gemak afgerekend met Nicaragua. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni had geen kind aan het kleine voetballand en won met overtuigende cijfers: 5-1. Het betekent de eerste prijs voor Lionel Messi met de nationale ploeg, want vanwege de oefenzege kreeg het team de Copa San Juan. Uruguay oefende in aanloop naar de Copa América tegen Panama en tankte met een 3-0 overwinning eveneens vertrouwen.

Argentinië – Nicaragua 5-1

Op weg naar de Copa América begon Ajax-verdediger Nicolás Tagliafico op de bank. Marcos Acuña van Sporting Portugal kreeg de voorkeur op de linksbackpositie. Tagliafico kwam na een klein uur spelen bij een 2-0 voorsprong wel binnen de lijnen. Beide goals waren in de eerste helft gemaakt door Lionel Messi. Met name de eerste goal van de Barcelona-aanvaller was er een om in te lijsten. Na een fraaie steekpass van Giovani Lo Celso stuurde Messi drie spelers het bos in en gaf hij doelman Justo Lorente het nakijken. Na de thee wist Argentinië de voorsprong verder uit te breiden met Tagliafico binnen de lijnen.

Internazionale-aanvaller Lautaro Martínez kreeg de bal voor zijn voeten vanuit een hoekschop en haalde hard uit: 3-0. Diezelfde Martínez zou ook voor de 4-0 zorgen nadat hij vanuit een hoekschop opnieuw op de juiste plek stond en afrondde. Met nog tien minuten op de klok was de wedstrijd al lang en breed gespeeld, maar zette Argentinië nog een keer aan. Na goed voorbereidend werk van Rodrigo De Paul kon Roberto Pereyra bij de tweede paal geheel vrijstaand scoren. In blessuretijd redde Juan Barrera vanaf elf meter de eer namens Nicaragua. Door de ruime overwinning reist Argentinië met een goed gevoel af naar de Copa América, waar op 15 juni in Salvador de wedstrijd tegen Colombia op het programma staat.

Uruguay – Panama 3-0

Ter voorbereiding op de Copa América nam Uruguay het in het Estadio Centenario in Montevideo op tegen Panama. Bondscoach Oscar Tabárez hield een aantal van zijn belangrijke spelers op de bank, onder wie Luis Suárez. De aanvaller mocht een klein halfuur voor tijd nog wel invallen. Uruguay stond toen al op voorsprong door een goal van Celta de Vigo-spits Maximiliano Gómez. Vlak na zijn invalbeurt tekende Suárez vanuit een vrije trap voor de 2-0. Op prachtige wijze krulde hij de bal hard in de kruising. De eindstand werd bepaald op 3-0 door invaller Federico Valverde. De middenvelder van Real Madrid scoorde fraai met een harde volley van buiten het strafschopgebied. Voor Uruguay gaat de Copa América volgende week zondag 16 juni van start met een wedstrijd tegen Ecuador.