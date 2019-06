Veelbesproken ‘verraad’ van Sarri krijgt begin volgende week gestalte

Maurizio Sarri wordt de nieuwe trainer van Juventus. Diverse Italiaanse media melden vrijdagavond dat de oefenmeester begin komende week zijn handtekening zet onder een driejarig contract in Turijn. Zodoende vertrekt Sarri na een seizoen al bij Chelsea. The Blues lijken geen afkoopsom te ontvangen voor de Italiaan, wiens contract nog twee jaar doorliep.

Eind vorige maand meldde Sportitalia al dat Sarri en Chelsea overeenstemming hadden bereikt over de ontbinding van het contract van de trainer. Sarri en zijn zaakwaarnemer Fali Ramadani spraken onlangs met Chelsea-directrice Marina Granovskaia. De ervaren manager zou toen te kennen hebben gegeven om verschillende redenen weg te willen uit Londen. De ex-coach van Napoli heeft heimwee en wil weer dichterbij zijn familie wonen en werken. Ook bevalt het Italiaanse voetbal hem beter dan het Engelse.

Sarri toonde zich al langere tijd ongelukkig in Londen over onder meer het spelersmateriaal waarmee hij moest werken. Daar zou ook niet snel verandering in komen, omdat Chelsea door een transferverbod komende zomer en winterstop geen aankopen mag doen. Verder was Sarri niet te spreken over de kritische benadering van de Engelse pers ten opzichte van hem, zo luidt de berichtgeving in Engeland. Het nieuws over het vertrek van Sarri bij Chelsea volgt kort op de transfer van sterspeler Eden Hazard naar Real Madrid.

In Italië wordt de rentree van Sarri gezien als een pikante stap, vanwege diens verleden bij Napoli. Zijn voormalige pupil Lorenzo Insigne snapt weinig van de keuze en sprak woensdag van 'verraad'. "De geruchten bevallen mij allerminst", zei de aanvaller van Napoli. "Sarri was erg belangrijk voor de spelers en de mensen van Napels. Hij is een professional en mag zelf natuurlijk zijn keuze maken, maar een overstap naar Juventus zal zonder twijfel veel pijn doen. Dat zien wij hier echt als verraad."