‘Ooit zal ik erop kunnen terugkijken, lachend en trots met een biertje’

Eden Hazard heeft in open brief afscheid genomen van Chelsea. De aanvaller spreekt vrijdagavond in een uitgebreide boodschap zijn dankbaarheid uit richting zijn medespelers, de werknemers van Chelsea en de supporters van de club. Hij vertelt dat er een droom in vervulling komt met zijn transfer naar Real Madrid: eerder op de avond maakten beide clubs zijn overstap officieel. Hazard kost minstens 100 miljoen euro, een bedrag dat volgens Engelse media via bonussen kan oplopen tot 145 miljoen euro.

"Aan mijn vrienden en familie van Chelsea", zo opent Hazard. "Inmiddels weten jullie dat ik naar Real Madrid vertrek. Het is geen geheim dat ik daar al van droomde toen ik als jochie mijn allereerste doelpunt maakte. Ik heb mijn uiterste best gedaan, met name in de afgelopen zes maanden, om me niet te laten afleiden in een zware periode vol speculatie en media-aandacht. Nu de clubs een akkoord hebben bereikt, hoop ik dat jullie begrijpen dat ik het volgende hoofdstuk in mijn carrière moest najagen."

"Als jullie de kans krijgen om je dromen te verwezenlijken, hoop ik dat jullie hetzelfde doen", adviseert de Belg. "Weggaan bij Chelsea is de grootste en zwaarste beslissing die ik heb moeten nemen in mijn carrière. Nu het allemaal bekend is geworden, wil ik één ding benadrukken: ik heb van ieder moment bij Chelsea genoten en ik heb nooit overwogen om voor een andere club weg te gaan." Hazard schrijft dat hij op zijn 21ste bij Chelsea terechtkwam en hand in hand met de supporters groeide 'als speler en als man'. "Dankzij jullie ben ik aanvoerder geworden van de Belgische nationale ploeg."

"Er waren ook zware tijden, zowel voor de ploeg als voor mij persoonlijk, maar dat hoort bij profvoetbal. Uiteindelijk gaat voetbal erom dat je een bal aan de voeten hebt, wedstrijden speelt en geniet van elk moment", benadrukt Hazard. "Als ik terugdenk aan de bijzondere momenten in het shirt van Chelsea, dan zijn het er veel. We hebben de mazzel dat we veel meer wedstrijden hebben gewonnen dan verloren. Zij die mij kennen, weten dat ik niet iemand ben die al zijn prestaties gaat opsommen. Het enige wat ik kan zeggen, is dat elke prijs zowel voor de club als voor mij persoonlijk fantastisch was."

"Ooit zal ik in staat zijn om met een biertje in de hand, lachend en trots te praten over mijn gemiste penalty die leidde tot mijn kopdoelpunt tegen Crystal Palace waardoor we kampioen werden. Of over die doelpunten tegen Tottenham Hotspur, Arsenal of Liverpool. Dat de herinneringen zo levendig zijn, komt door de sfeer die jullie creëerden. Ik hoop dat jullie daar altijd met trots aan zullen terugdenken, net als ik doe", voegt hij toe. "Chelsea en in het bijzonder de supporters zullen altijd bijzonder blijven voor me. Volgend seizoen zal ik jullie uitslagen als eerste opzoeken."

"Ik hoop dat we volgend seizoen, en in alle seizoenen daarna, aan elkaar worden gekoppeld in de Champions League zodat we elkaar weer kunnen tegenkomen. Voordat ik ga, wil ik nog één keer iedereen bij de club bedanken voor de geweldige inzet op elk moment dat we samen hebben meegemaakt. Aan al mijn ploeggenoten: we zullen op het juiste moment afscheid nemen. Ik moet ook eigenaar Roman Abramovich en zijn bestuur bedanken voor het realiseren van niet één, maar twee van mijn dromen: voor Chelsea spelen en speler van Real Madrid worden. Ik wens ieder van jullie het allerbeste, vrienden."