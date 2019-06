Ödegaard ziet EK-deelname ondanks primeur verder uit zicht verdwijnen

Noorwegen wacht nog altijd op de eerste overwinning in Groep F van de EK-kwalificatiereeks. De ploeg van bondscoach Lars Lagerbäck gaf vrijdagavond een 2-0 voorsprong uit handen tegen Roemenië: 2-2. Martin Ödegaard maakte zijn eerste interlanddoelpunt voor Noorwegen. Het Scandinavische land staat nu vijfde, terwijl Roemenië op plek drie staat. Zweden won met 3-0 van Malta, mede door een doelpunt van Alexander Isak, en staat op de tweede plaats achter Spanje.

Noorwegen - Roemenië 2-2

De wedstrijd in het Ullevaal Stadion in Oslo kwam pas in de tweede helft tot ontbranding. Kort na rust werd de score geopend door Tarik Elyounoussi: de voormalig aanvaller van sc Heerenveen werkte de bal van dichtbij binnen na een van richting veranderd schot van Ödegaard. Ödegaard maakte op eigen kracht de 2-0, al was het voorbereidend werk van Joshua King fraai. De aanvaller van Bournemouth speelde zijn belager door de benen en verschafte Ödegaard een vrije doortocht richting doel. Daar wist de jongeling zich wel raad mee. Toch ging het nog volledig mis voor Noorwegen. Claudiu Keserü maakte er 2-1 van met een kopbal van dichtbij en in de blessuretijd bepaalde de spits van Ludogorets de eindstand op 2-2.

Zweden – Malta 3-0

Het doelpunt van Isak was vooral voor de statistieken, want Zweden had de zege al binnen. De contractspeler van Borussia Dortmund, afgelopen seizoen op huurbasis in dienst van Willem II, maakte halverwege de tweede helft zijn entree en scoorde negen minuten voor tijd uit een rebound. Het was het laatste doelpunt van de avond. In de tweede minuut kwam Zweden op voorsprong via Robin Quaison, die de eerste Zweedse speler werd met een doelpunt in de eerste drie wedstrijden van een WK- of EK-kwalificatiecyclus sinds Thomas Sjöberg in de voorbereiding op het WK 1978. Viktor Claesson nam na rust de 2-0 voor zijn rekening na een prachtige hakbal van voormalig PSV-aanvaller Marcus Berg, die ook de assist bij de 1-0 gaf.