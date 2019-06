Transfer naar Barcelona hoogst onzeker: ‘Niemand heeft contact opgenomen’

Antoine Griezmann kondigde medio mei aan te zullen vertrekken bij Atlético Madrid. De Franse spits wilde een nieuwe uitdaging en zijn werkgever ging akkoord. De verwachting was dat Barcelona zou toeslaan en Griezmann zou gaan inlijven in de zomerse transferperiode, maar vooralsnog is er van een overstap naar de Catalaanse topclub geen sprake.

“Ik heb besloten om te vertrekken, om andere uitdagingen aan te gaan”, aldus Griezmann eerder. “Dit heeft mij veel moeite gekost, maar dit is wat ik voel en nodig heb. Het zijn vijf belangrijke jaren geweest, waarin ik mijn eerste grote prijzen heb gewonnen. Ik zal jullie (de fans, red.) voor altijd in mijn hart meedragen, dat wilde ik jullie na de trainer (Diego Simeone, red.) en de club ook laten weten.”

Verschillende Spaanse media hadden al gemeld dat de interesse van Barcelona in de aanvaller al was afgezwakt en nu lijkt Enrique Cerezo, president van los Colchoneros, dit te bevestigen. “Griezmann heeft vijf jaar bij ons gezeten en heeft het geweldig gedaan. We hebben een goede relatie, we vertrouwen elkaar”, begint de president bij Onda Cero.

“Ik hoop dat, waar hij ook naartoe gaat, hij hetzelfde wordt behandeld als dat hij hier behandeld is. Ik weet niet waar hij naartoe gaat, hij heeft het niet gezegd. Ik heb echt geen idee. Ik denk dat niemand het weet.” Gevraagd of Barcelona al gesprekken heeft gevoerd met Atlético, antwoordt Cerezo ontkennend. “Niemand van Barcelona heeft contact met ons opgenomen.”