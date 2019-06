Jan Boskamp: ‘Daar werd ik een beetje moe van, moet ik eerlijk zeggen’

Jan Boskamp heeft donderdagavond over het algemeen genoten van het spel van het Nederlands elftal tegen Engeland. De oud-voetballer erkent dat Oranje het in de eerste helft lastig had tegen the Three Lions, maar stelt dat de 3-1 zege van de ploeg van Ronald Koeman uiteindelijk terecht was. Donny van de Beek is de favoriete speler van Boskamp.

“Waarom? Hij jaagt je op, hij voetbalt zonder bal en hij komt in de zestien meter. Ook met Quincy Promes (die ook inviel, red.) was het er opeens”, zegt Boskamp in gesprek met Veronica Inside. “Ik ben een beetje supporter van Donny en dan wil je dat hij altijd speelt. Je hebt Georginio Wijnaldum die ook in de zestien van de tegenstander kan komen en je hebt Van de Beek die dat als een van de besten doet.”

Boskamp vond Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Daley Blind goed spelen en was ook wel tevreden over Frenkie de Jong. De analist heeft bij VTBL wel een kritiekpuntje voor de middenvelder. “Ik vond hem de tweede helft en in de verlenging veel beter dan de eerste helft. De tweede helft speelde hij weer vooruit, de eerste helft gaf hij ontzettend veel ballen breed. Daar werd ik een beetje moe van, moet ik eerlijk zeggen”, aldus Boskamp, die Memphis Depay en Denzel Dumfries ook enigszins vond tegenvallen.

De oud-voetballer kijkt uit naar de finale van de Nations League tegen het Portugal van Cristiano Ronaldo. De aanvaller van Juventus wist zijn land naar de eindstrijd te gidsen door een hattrick te produceren tegen Zwitserland (3-1). “Ongelooflijk”, aldus Boskamp. “Dat je op dit niveau met 34 jaar er drie binnenschiet. Dat kunnen alleen maar de allergrootsten. Dat is echt niet normaal.”