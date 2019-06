Depay heeft nieuws voor clubs uit Liverpool

Het Rangers FC van manager Steven Gerrard heeft twee mogelijke versterkingen op het oog. Daniel Opare van Antwerp en Martin Olsson van Swansea City staan hoog op het verlanglijstje bij the Gers . (Scottish Sun)

Als Danilo wordt verkocht, haalt Manchester City diens opvolger weg bij Juventus. Voor totaal vijftig miljoen euro gaan the Citizens João Cancelo overnemen van de kampioen van Italië. (Goal)

De aanvaller van Olympique Lyon staat zeker open voor Liverpool, maar het is afwachten of de topclub de interesse gaat concretiseren.