‘Een huldiging of rondvaart in Nederland? Doe alsjeblieft normaal!’

Oranje won donderdagavond met 3-1 van Engeland, waardoor het Nederlands elftal zondag in de finale van de Nations League strijdt tegen Portugal. Andy van der Meyde is blij dat Oranje het goed doet, maar is geen fan van het toernooi. “Ik vind het niets waard, gewoon een oefenpotje. Meer niet”, aldus de oud-voetballer in gesprek met VTBL.

Van der Meyde grapt dat de bondscoach hem niet blij zou hebben gemaakt als hij zou zijn opgeroepen. “Ik zou plotseling geblesseerd zijn geweest, haha! Nee, maar serieus: gun die jongens nou toch eens vakantie! Het is een lang seizoen geweest. Nu moeten ze zich wéér opladen, wéér een week op trainingskamp. Het is te gek voor woorden”, aldus de oud-aanvaller, die pleit voor rust.

“Ik vind het onzin, zo'n toernooi speciaal bedacht voor alleen commercieel gelul. Ik snap dat ze anders EK-kwalificatiewedstrijden hadden moeten spelen, maar ook dat is toch vreemd? Bewaar die lekker voor september.” Van der Meyde gaat de finale wel kijken, maar vindt het overdreven als men een eventuele eindzege uitbundig gaat vieren. “Bij winst een huldiging of rondvaart in Nederland? Doe alsjeblieft normaal!”

“Ik krijg nu al last van plaatsvervangende schaamte, brrrrrr. Ja, we hebben Oranje ook gehuldigd toen we tweede waren geworden (2010, red.), maar dat was op een WK! Dat is andere koek dan de Nations League. Als we Portugal verslaan, moeten we de jongens op het veld huldigen en daarna moet iedereen lekker de tv uitzetten en naar bed gaan. En de volgende dag op vakantie”, besluit Van der Meyde.