Man United biedt voormalig recordaankoop te elfder ure nieuw contract aan

Manchester United is niet van plan om afscheid te nemen van Juan Mata. Het contract van de middenvelder loopt eind deze maand af, maar Mata heeft een aanbieding gekregen om zijn verbintenis te verlengen. Wel neemt Manchester United afscheid van Antonio Valencia en Ander Herrera, zoals al eerder bekend werd. Beide spelers hebben net als Mata een aflopend contract.

Van de spelers van het eerste elftal is Mata de enige die nog kan kiezen voor een nieuw contract op Old Trafford. Bij de Onder-23 heeft Manchester United gebruikgemaakt van de optie om middenvelder Aidan Barlow langer te behouden, terwijl keepers Alex Fojticek en Paul Woolston kunnen bijtekenen, evenals verdediger Luca Ercolani. Meerdere spelers die vorig seizoen werden verhuurd, zullen vertrekken bij Manchester United.

Het gaat om Regan Poole (afgelopen seizoen bij Newport County), Zak Dearnley (Oldham Athletic), Tom Sang (AFC Fylde), Callum Whelan (Port Vale), Matty Willock (Crawley Town) en James Wilson (Aberdeen), zo maken the Red Devils bekend. Poole en Wilson hebben ervaring in het eerste elftal. Jeugdspelers Matthew Olosunde, Tyrell Warren, DJ Buffonge, Callum Gribbin, Millen Baars, Josh Bohui en James Thompson nemen ook afscheid.

De toekomst van Mata is nog onbekend. De Spanjaard kwam in januari 2014 voor 44 miljoen euro over van Chelsea, destijds een recordbedrag voor de club, en speelde sindsdien 161 competitiewedstrijden voor Manchester United. Daarin scoorde hij 33 keer. Mata leek vanwege zijn aflopende contract te gaan vertrekken en werd al gelinkt aan Newcastle United, Barcelona, Fenerbahçe en Galatasaray. De BBC meldde deze week dat hij met beide Turkse clubs in gesprek is.