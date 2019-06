Shaka Hislop pakt De Ligt aan: ‘Het kostte Ajax de Champions League-finale’

Matthijs de Ligt beleefde donderdagavond in het Nations League-duel van Oranje met Engeland een wedstrijd van uitersten. De verdediger stond met een blunder aan de basis van de 0-1, maar kopte vervolgens in de tweede helft de 1-1 tegen de touwen en was daarna defensief haast onklopbaar. De analisten van ESPN houden gemengde gevoelens over aan het optreden van De Ligt in Guimarães.

Shaka Hislop, voormalig international van Trinidad & Tobago en doelman van onder meer Newcastle United en West Ham United, noemt De Ligt een 'enorm getalenteerde' verdediger. "Maar hij is verre van de complete speler", voegt Hislop daaraan toe. Hij refereert aan het doelpunt van Lucas Moura in de blessuretijd van de halve finale van de Champions League om zijn argument kracht bij te zetten. "Het gebrek aan ervaring bij De Ligt zag je toen ook, toen hij er niet op afstormde en niet dichtbij genoeg kwam. Dat kostte Ajax de plek in de Champions League-finale."

"Als je dat ziet, dan hoop je dat hij beter wordt. Want er zijn maar weinig talenten zoals hij", merkt Hislop op. Collega-analist Steve Nicol vindt dat De Ligt volwassener moet worden. De oud-verdediger van Liverpool trekt de vergelijking met John Stones, die een zwakke wedstrijd speelde tegen Oranje, en hoopt dat De Ligt zijn potentie waarmaakt. "Hij maakte drie desperation tackles, schatte er eentje verkeerd in en dat kostte ze een doelpunt. Maar hij is negentien jaar."

"Hij moet nog volwassen worden, maar het interessant dat we hetzelfde zeggen over John Stones, die wat ouder is dan negentien jaar: hij is goed aan de bal, maar moet nog volwassen worden. Dat is gewoon niet gebeurd", is Nicol kritisch. "De Ligt is beter dan Stones op zijn negentiende was, maar hij moet ook volwassen worden. Je moet niet naar de grond gaat, tenzij het een do-or-die-situatie is. Want als je het verkeerd hebt, dan kost het je een doelpunt."