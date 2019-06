ESPN lyrisch over Oranje: ‘Je moet die twee gaan zien als de perfecte spelers’

Virgil van Dijk en Frenkie de Jong hebben donderdagavond grote indruk gemaakt op de analisten van ESPN. Oud-voetballer Steve Nicol geniet van het gemak waarmee Van Dijk en De Jong lijken te spelen. De verdediger en de middenvelder lijken 'nooit onder druk te staan', stelt de Schotse analist na de zege van Oranje op Engeland in de halve finale van de Nations League.

"Je hebt nooit het idee dat ze de situatie niet onder controle hebben", voegt de voormalig verdediger van Liverpool daaraan toe. "Ze maken geen fouten." Met name het spel van De Jong wordt uitgelicht door Nicol. Langzamerhand moet je ze gaan zien als 'de perfecte voetballers', zeker iemand die midden op het veld staat. Dat is een van de moeilijkste posities om de controle te houden en tijd voor jezelf te creëren op het veld. Of er nou iemand bij hem staat of niet, De Jong lijkt altijd tijd te hebben om een pass te versturen. En dat is vaak een pass vooruit."

Collega-analist Shaka Hislop sluit zich aan bij de lovende woorden van Nicol. "Het mooie aan het spel van De Jong is dat hij altijd een pass weet te versturen, ongeacht of hij onder druk staat. Er zijn meer getalenteerde wereldspelers die dat kunnen, maar De Jong is ook zonder de bal top", stelt de oud-doelman van onder meer Newcastle United en West Ham United. "Hij houdt loopacties van tegenstanders in de gaten en is zelf overal te vinden. Die omslag kan hij naadloos maken. Het is heel bijzonder dat iemand van zijn leeftijd zo goed is met en zonder de bal."

Van Voetbalzone kreeg De Jong een 8,5 voor zijn optreden: het hoogste cijfer van alle spelers op het veld. De Ajacied viel op door tegenstanders van de bal te zetten, kansen voor te bereiden en fouten van ploeggenoten te herstellen. Hij liep in totaal veertien kilometer en werd na 113 minuten gewisseld; geen enkele speler van Oranje maakte zoveel meters in de wedstrijd.