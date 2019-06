Verrassende vakantiebestemming Ajacied; Erdogan eregast op bruiloft Özil

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Mesut Özil stapte vrijdag in Istanbul in het huwelijksbootje met Amine Gulse. Niemand minder dan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan was aanwezig bij de trouwerij van de Arsenal-vedette. Steker nog: Erdogan trad volgens diverse Duitse en Turkse media zelfs op als getuige. Dat leverde enkele spraakmakende plaatjes aan de Bosporus op.





Cumhurbaskani Erdogan Mesut Özil'in nikah sahitligini yapti pic.twitter.com/yetd05A64i — Burak Dogan (@doganburak29) 7 juni 2019

Arsenal midfielder Mesut Ozil married his longtime fiancee Amina Gulse in Istanbul, Turkey today. Turkish President Recep Tayyip Erdogan was among the guests. The couple celebrated their wedding by paying for 1,000 children to have life-changing surgery. pic.twitter.com/iSw09T8yAf — Queen Moseph (@Queenjohn4) 7 juni 2019

De vakantiebestemmingen van voetballers zijn over het algemeen simpel uit te tekenen. Ibiza, Curaçao en Mykonos zijn razendpopulair, terwijl menigeen ook opteert voor Bali of Dubai. Carel Eiting is echter een vreemde eend in de bijt: de middenvelder van Ajax heeft zijn ogen uitgekeken in Jordanië.





Zij die meer houden van de mainstreambestemmingen komen deze week echter ook tot hun trekken. Voormalig NEC-verdediger Bram Nuytinck, tegenwoordig in Italië actief voor Udinese, is met vrienden naar Ibiza getrokken.





Sven van Beek (Feyenoord), Michel Vlap (sc Heerenveen), Giovanni Troupée (het afgelopen seizoen door FC Utrecht verhuurd aan ADO Den Haag), Shaquille Pinas (ADO Den Haag) en Justin Bakker (AZ) genieten met volle teugen op Curaçao.





Pantelis Hatzidiakos werd geboren in Griekenland en besloot AZ-ploeggenoot Guus Til onlangs mee te nemen naar zijn geboorteland.





We kunnen geen uitsluitsel geven over de vakantiebestemming van Justin Kluivert, maar de vleugelaanvaller van AS Roma vermaakt zich ogenschijnlijk opperbest in de Verenigde Staten.





Nicklas Bendtner is inmiddels weer een vrij man. De Deense badboy zat aan het begin van dit kalenderjaar een periode thuis met een enkelband, maar geniet inmiddels weer van het leven. Samen met partner Philine Roepstorff kleurt Bendtner onder de Franse zon.





Ook Mohamed Salah is na een lang seizoen met Liverpool inmiddels aangekomen op zijn vakantiebestemming, al is niet geheel duidelijk waar de Egyptenaar precies vertoeft.





Zoals al eerder gememoreerd: Dubai en Bali mogen in de zomermaanden niet ontbreken in deze rubriek. Chelsea-middenvelder Danny Drinkwater is, gezien zijn Instagram-pagina, minimaal driemaal per jaar te vinden in Dubai, terwijl Feyenoorder Calvin Verdonk deze zomer zijn ogen uitkijkt op Bali.