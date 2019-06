Ajax-duo tilt Oranje omhoog: ‘Frenkie de Jong dient geholpen te worden’

Frenkie de Jong dwong dankzij zijn goede spel in het shirt van Ajax een transfer af richting Barcelona. Matthijs de Ligt is al meerdere keren in verband gebracht met een overstap richting de kampioen van Spanje, al is een deal met de negentienjarige verdediger niet beklonken. Volgens Jordi Cruijff, zelf oud-speler van onder meer Barcelona, is de Oranje-international met zijn manier van spelen uitermate geschikt voor de Catalaanse grootmacht.

Cruijff sprak vrijdag met Sport over de connectie tussen Barcelona en Ajax en de stormachtige ontwikkeling die zowel De Jong als De Ligt doormaakt. “De beste spelers van Ajax komen vaak bij Barcelona terecht. Elke Ajax-speler is in potentie goed genoeg voor Barcelona. Wat De Ligt gaat doen weten we nog niet, maar De Jong moet rustig gebracht worden. Hij is jong, komt in een ander land terecht en krijgt te maken met nieuwe ploeggenoten. Hij heeft tijd nodig om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Bij Barcelona ligt de lat altijd erg hoog. De Jong is zeer talentvol en ontzettend veelzijdig, maar dient wel geholpen te worden. De verwachtingen moeten niet gelijk al hooggespannen zijn.”

“De Jong en De Ligt springen er echt uit bij het Nederlands elftal”, vervolgt Cruijff zijn relaas. “Oranje was enige tijd slaapverwekkend om naar te kijken, maar met de komst van Ronald Koeman als bondscoach en de aanwezigheid van enkele jongere spelers is er een hoop veranderd. De Ligt zou perfect bij Barcelona passen, al lopen er momenteel al goede spelers rond op die positie. Er is altijd al een innige band geweest tussen Barcelona en Nederland, en niet alleen vanwege mijn vader (die zowel Ajax als Barcelona als speler en trainer diende, red.). Ik weet echter niet wat er staat te gebeuren.”

De Ligt, met een doorlopend contract tot medio 2021 bij Ajax, lijkt volgens Sport te kiezen voor Paris Saint-Germain. De Fransen bieden hem een vijfjarig contract met een jaarsalaris van vijftien miljoen euro. Ajax zou 75 miljoen euro overhouden aan de transfer, waardoor Barcelona het nakijken heeft. De verdediger werd in de Engelse media in verband gebracht met Manchester City en Manchester United, maar een overgang richting de Premier League lijkt steeds onwaarschijnlijker te worden.