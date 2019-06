Van der Vaart verbijsterd tijdens Nederland - Engeland: ‘Dit is heel vreemd’

Virgil van Dijk veroverde met Liverpool de Champions League door in de finale zaterdag Tottenham Hotspur te verslaan (0-2). Toch is de populariteit van de verdediger niet overal even groot, zo kwam donderdag duidelijk naar voren tijdens het duel tussen Oranje en Engeland in de halve finale van de Nations League. Van Dijk werd herhaaldelijk uitgefloten door een gedeelte van de aanhang van the Three Lions.

De fluitconcerten kwamen ook voor Rafael van der Vaart als een verrassing. “Heel gek”, zegt de tegenwoordig als analist werkzame oud-international tijdens een Q&A op het YouTube-kanaal van de NOS. “Ik denk dat hij het gewoon als een compliment moet zien, want het is een verschrikkelijk goede speler. Maar dit was wel heel opvallend. Cristiano Ronaldo wordt ook vaak uitgefloten, maar dat is meer omdat hij zo’n houding heeft van: ik ben de allerbeste. Dit is heel vreemd, gelijk vanaf de eerste seconden eigenlijk al waren de fluitconcerten te horen.”

“Het frappante is natuurlijk dat we het alleen maar over Van Dijk hebben”, neemt Pierre van Hooijdonk het gesprek over. "Georginio Wijnaldum (die net als Van Dijk met Liverpool in de Champions League-finale stond, red.) werd niet uitgefloten. In eerste instantie zou je misschien denken dat Van Dijk iets in de media heeft gezegd. Maar dat geloof ik ook niet, want hij is wat dat betreft een voorbeeldprof die ik nog niet heb kunnen betrappen op provocerende uitspraken naar andere ploegen toe. Dus ik was ook wel erg verrast en verbaasd dat dat gebeurde. En eigenlijk ook negentig minuten lang.”

Van Dijk nam dankzij de 3-1 overwinning van het Nederlands elftal sportieve wraak op de Engelse supporters. De Liverpool-stopper staat zondag tegenover de door Van der Vaart gememoreerde Ronaldo in de finale van de Nations League. Portugal versloeg in de andere halve finale Zwitserland met 3-1. De aanvaller van Juventus nam in dat duel de gehele productie van de Portugezen voor zijn rekening.