‘Als ik dan trainer word, dan zou Ajax natuurlijk wel een droom zijn’

Rafael van der Vaart doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte ruim vijf seizoenen deel uit van de hoofdmacht. De oud-middenvelder heeft inmiddels een punt gezet achter zijn loopbaan en richt zich met name op zijn werk als analist rondom wedstrijden van het Nederlands elftal. Een terugkeer in de voetballerij als trainer zou niet onlogisch zijn, maar de gewezen international houdt zelf een slag om de arm wat betreft een comeback bij de club uit Amsterdam.

De voormalig Ajacied kreeg bij een Q&A van de NOS de vraag voorgelegd of hij bij Ajax ooit zou willen terugkeren als trainer. “De eerste vraag is denk ik: wil je ooit trainer worden?”, antwoordt Van der Vaart met een kwinkslag. “Als je dan trainer wordt, dan zou bij Ajax werkzaam zijn natuurlijk wel een droom zijn. Ik heb me wel altijd afgevraagd: moet je dat willen?"

"Misschien wel. Ik vind dit (werk als analist, red.) heel leuk om te doen en als je ergens voor gaat moet je dat voor honderd procent doen", vervolgt Van der Vaart. "En momenteel heb ik zoveel leuke dingen te doen, dat ik daar nog even mee wil wachten. Maar ik sluit niet uit dat als ik weer in Nederland ga wonen, dat ik dat wel wil, ja.”

De Noord-Hollander debuteerde in april 2000 in het eerste elftal van Ajax, onder toenmalig interim-trainer Hans Westerhof. In zijn Amsterdamse jaren veroverde hij tweemaal de landstitel, een keer de TOTO KNVB Beker en eenmaal de Johan Cruijff Schaal. In totaal kwam Van der Vaart tot 63 doelpunten in 157 optredens in het Ajax-shirt. Het leverde hem in 2005 een transfer op richting Hamburger SV, waar de linkspoot zeven jaar later terugkeerde.

Van der Vaart woont samen met handbalinternational Estavana Polman en dochter Jesslynn in Denemarken, waar hij enige jaren actief was. De oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur kende een kortstondig avontuur in de Deense competitie, tussen 2016 en 2018 bij Midtjylland en begin vorig seizoen bij Esbjerg. In november kondigde hij vanwege aanhoudend blessureleed zijn afscheid als profvoetballer aan.