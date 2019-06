Man United slaat slag en maakt eerste zomertransfer wereldkundig

Manchester United gaat zich versterken met Daniel James, zo meldt de Engelse grootmacht. De buitenspeler komt over van Swansea City en kost volgens diverse Engelse media zeventien miljoen euro, een bedrag dat met bonussen kan oplopen tot twintig miljoen. James is de eerste zomeraanwinst van United. Diverse Engelse media verwachten dat er deze transferperiode nog veel meer aankopen zullen komen en er een flinke renovatie zal plaatsvinden bij the Red Devils.

Verschillende Engelse media hadden reeds gemeld dat James de overstap naar Old Trafford zou maken en nu heeft United de aanstaande overstap bevestigd. Pas na de interlandperiode zal United meer duidelijkheid geven over de transfer, zo meldt men via de officiële kanalen. De 21-jarige James lag nog tot volgend jaar zomer vast bij the Swans.

De tweevoudig A-international van Wales heeft afgelopen seizoen indruk gemaakt bij de Championship-club. James heeft afgelopen seizoen 38 wedstrijden gespeeld voor Swansea City, met 5 doelpunten en 10 assists als resultaat. De aanstaande transfer van United zal niet het enige wapenfeit van de grootmacht zijn deze zomer, daar Engelse media verwachten dat de topclub veel geld gaan uitgeven voor meer versterkingen.

United wordt in verband gebracht met verschillende spelers die in het buitenland acteren. Onder anderen Gareth Bale (Real Madrid), Kalidou Koulibaly (Napoli) en Bruno Fernandes (Sporting Portugal) zijn in beeld. Daarnaast wordt de club van manager Ole Gunnar Solskjaer gelinkt aan binnenlandse transfers, zoals van Harry Maguire en James Maddison, die beiden spelen bij Leicester City.