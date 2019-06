Van der Vaart en Van Hooijdonk adviseren: ‘Dan moet hij zeker spelen’

Donny van de Beek is bij Ajax uitgegroeid tot een onmisbare schakel op het middenveld. Bij Oranje heeft hij die status nog niet verworven. Bondscoach Ronald Koeman gebruikte Van de Beek als invaller in de halve finale van de Nations League tegen Engeland (3-1 overwinning). De 22-jarige middenvelder heeft naar eigen zeggen begrip voor de keuzes die Koeman soms moet maken.

Pierre van Hooijdonk zegt tijdens een Q&A op het YouTube-kanaal van de NOS dat hij begrijpt dat Koeman de as van het Oranje-middenveld, bestaande uit Frenkie de Jong en Marten de Roon, niet steeds uit elkaar wil halen. “Ik kan me voorstellen dat Koeman zegt: de eerste helft ging eigenlijk ook goed, we hebben een paar goede mogelijkheden gekregen. Waarom moet je dat dan veranderen? Ik geloof er wel heilig in dat het moment dat Van de Beek in de basis gaat staan, steeds dichterbij komt. Zeker met het oog op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen tegenstanders waarin je echt heel vaak aan de bal zult zijn. Dan moet Van de Beek zeker spelen.”

“Het is ook een heel lastige situatie voor Donny, hé”, vult Rafael van der Vaart zijn collega-analist aan. “We hebben het over of De Roon of Van de Beek, maar het zijn heel verschillende soorten spelers. Koeman zou een ander systeem moeten bedenken. Het is logisch dat als je achterstaat je De Roon eruit haalt om aanvallender te gaan spelen. Ik denk ook dat Koeman tegen Portugal (in de finale van de Nations League, red.) weer voor De Roon kiest. Het moeilijke is ook om Donny een beetje tevreden te houden, want hij doet het natuurlijk heel goed. Dus dat wordt interessant.”

De oud-international is onder de indruk van de teamgeest die Oranje tegen Engeland tentoonspreidde. “Als je het elftal gisteren zag spelen, wat ze in een jaar hebben weten neer te zetten. Het lijken ook allemaal vrienden. Dat komt ook niet zo vaak voor en dat is ook een winstpunt.” Het Nederlands elftal treedt zondag in de eindstrijd van de Nations League aan tegen regerend Europees kampioen Portugal. Plaats van handeling is het Estádio do Dragão van FC Porto.