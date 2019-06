Martin van Geel keert terug bij Willem II: ‘Dit is een zeer mooie stap’

Martin van Geel keert na zeventien jaar terug bij Willem II, zo communiceert de club via de officiële kanalen. De 58-jarige bestuurder treedt in Tilburg per 1 juli aan als algemeen directeur. De afgelopen acht jaar was Van Geel bij Feyenoord werkzaam als technisch directeur, maar beide partijen besloten onlangs in samenspraak een einde te maken aan die samenwerking.

Sinds 2011 was Van Geel de technische baas in De Kuip, maar de laatste tijd was er steeds meer kritiek op zijn functioneren. Om die reden hebben Feyenoord en zijn technisch directeur besloten om uit elkaar te gaan, waardoor hij nu kan terugkeren bij Willem II. Van Geel is niet bepaald een onbekende in Tilburg, daar hij zijn loopbaan als speler begon én afsloot bij Willem II. Ook na zijn actieve carrière bleef hij bij die club werkzaam.

Van Geel begon als technisch directeur bij Willem II, waarna hij verder werkzaam was bij AZ, Ajax, Roda JC Kerkrade en Feyenoord. In Rotterdam-Zuid wordt hij tijdelijk opgevolgd door Sjaak Troost. Bij Willem is Van Geel de opvolger van Berry Gool, die in januari aankondigde te vertrekken als algemeen directeur. Volgens de berichten wordt de voetbalbestuurder vrijdagmiddag nog gepresenteerd bij zijn nieuwe werkgever.

De afgelopen periode werd Van Geel ook in verband gebracht met buitenlandse avonturen. Zo zouden Hannover 96 en Club Brugge hem in het vizier hebben gehad voor de functie van technisch directeur, maar hij geeft klaarblijkelijk de voorkeur aan een terugkeer naar Willem II. In Tilburg zal Van Geel nauw gaan samenwerken met technisch manager Joris Mathijsen, die bij Feyenoord in beeld was als zijn opvolger.

"Als oud-speler en voormalig technisch directeur van deze prachtige club, is het op dit moment in mijn carrière een zeer mooie stap om als algemeen directeur aan de slag te gaan", laat Van Geel weten op de website van Willem II. Jan van der Laak, interim-voorzitter van de raad van commissarissen, is in zijn nopjes met de komst van Van Geel. "Martin heeft zijn sporen in de voetballerij lang en breed verdiend. Hij is een ervaren bestuurder in het betaald voetbal. We hebben er alle vertrouwen in dat Martin de club, samen met Joris (Mathijsen, red.), door de volgende fase naar het niveau van een ambitieuze en stabiele Eredivisie-club zal loodsen."