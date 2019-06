Engeland vindt na Pirlo en Modric nieuwe ‘angstgegner’ in Frenkie de Jong

Engeland moest het donderdag afleggen tegen het Nederlands elftal in de halve finale van de Nations League (3-1). De Engelse kranten zijn een dag na het treffen in Portugal vooral lovend over Frenkie de Jong, die binnenkort aansluit bij Barcelona. De controlerende middenvelder haalde andermaal een dikke voldoende in het shirt van Oranje en dat is ook aan de andere kant van de Noordzee niet onopgemerkt gebleven.

Gary Neville benadrukt tegenover Sky Sports dat Engeland het altijd moeilijk heeft met spelers als Andrea Pirlo, Luka Modric en van de nieuwe generatie spelers De Jong. De tegenwoordig als analist werkzame oud-verdediger neemt ook zijn eigen loopbaan als speler als voorbeeld. “Bij Manchester United was Paul Scholes de beste speler waar ik ooit mee heb samengespeeld. Hij domineerde werkelijk elke wedstrijd, en dat twintig jaar lang. Alles draaide om hem. Zo’n speler heeft Engeland niet meer. Harry Winks (Tottenham Hotspur, red.) is in mijn optiek wellicht de enige speler die dat niveau op termijn kan evenaren.”

Neville staat niet alleen in zijn mening over De Jong en zijn kwaliteiten als verbindingsspeler op het middenveld. The Independent was daags na de overwinning van Oranje lovend over de van Ajax afkomstige controleur. “Sommige individuen waren van een andere categorie. De Jong lijkt niet eens meer op een revelatie. Het lijkt alsof hij al jaren bij Barcelona speelt en presteert zoals Xavi jaren deed. Hij is zo goed, De Jong dicteerde het spel en is de belangrijkste reden voor de overwinning.”

Voor the Guardian was het optreden van De Jong ook aanleiding om een lovend opiniestuk te publiceren. “Frenkie de Jong was superb, terwijl Engeland weer eens tekort kwam. Hij is als een voetballende eenhoorn. Als hij voetbalt zie je toverstof, regenbogen en voetjes die nauwelijks een afdruk achterlaten.” De Jong tekende een vijfjarig contract bij Barcelona, dat 75 miljoen euro overmaakt naar Ajax. De transfersom kan door bonussen oplopen tot een totaalbedrag van 86 miljoen euro.