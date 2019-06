Hans Kraay jr. geïmponeerd door Ajacied: ‘Het is altijd zo beestachtig’

Matthijs de Ligt maakte andermaal indruk in de wedstrijd van Oranje tegen Engeland in de halve finale van de Nations League. De Ajax-verdediger, die eerder in het duel een strafschop weggaf, zorgde al koppend voor de gelijkmaker in de tweede helft. Door een eigen doelpunt van Kyle Walker en een treffer van Quincy Promes trok het Nederlands elftal het treffen in Portugal in de verlenging naar zich toe (3-1).

“Maguire en Stones (centrale verdedigers van Engeland, red.) zijn goede koppers, dus je zou zeggen: als je timing goed is en je een beetje slim bent, moet je De Ligt wel tegen kunnen houden”, zegt Ronald de Boer na afloop in zijn analyse voor FOX Sports. Dat gebeurde echter niet, want de Ajacied was alert bij de hoekschop van Memphis Depay en kopte raak. “Hij loopt zó goed weg.”

“Hij weet precies op het juiste moment het sprintje te maken", vervolgt De Boer zijn lofzang op De Ligt. "En dan die aanzet omhoog. Dat kun je niet leren, dat hebben sommigen gewoon. Die springen net iets eerder dan de ander. Hij heeft het van jongs af aan waarschijnlijk één keer goed meegemaakt en dat verleert hij niet meer.” De verdediger van Ajax was scoorde ook op een dergelijke manier in de Champions League-duels met Juventus en Tottenham Hotspur.

De Boer krijgt bijval van Hans Kraay jr. "Ik ken spelers die minder hard schieten dan dat De Ligt kopt. Het is nooit een schampertje, het is altijd zo beestachtig." De centrale verdediger van Oranje bereidt zich voor op de finale van de Nations League. Portugal, in de halve eindstrijd met 3-1 te sterk voor Zwitserland dankzij een hattrick van Cristiano Ronaldo, is zondag de tegenstander in Porto.