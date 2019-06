‘Voorronde Champions League, hoe moet een club als Ajax dan groeien?’

De plannen voor een ‘gesloten’ Champions League stuiten op nogal wat weerstand. De European Club Association (ECA) wil op termijn naar een systeem met drie competities, als vervanging van de Champions League en Europa League. Er moet in de nieuwe opzet ook een promotie/degradatieregeling komen tussen de drie niveaus.

Reinhard Rauball, voorzitter van de Duitse voetballiga (DFL) is pertinent tegen de plannen van de ECA. De bestuurder liet al optekenen in de Duitse media dat Duitsland niet wenst mee te werken aan de plannen om het voetbal in Europa op drastische wijze te veranderen. Volgens Rauball is er ook in Engeland weinig animo voor de nieuwe Europese competities. In Spanje zijn er in totaal zeven clubs die de plannen afwijzen, al horen Barcelona en Real Madrid daar niet bij.

Andrea Agnelli, voorzitter van de ECA en Juventus, vindt dat veel clubs de lange termijn van het voetbal uit het oog zijn verloren. Een eerlijkere verdeling van de televisiegelden is een van de speerpunten. “Het gaat erom dat we stabiliteit creëren”, werd de preses donderdag op een ECA-conferentie op Malta geciteerd door onder meer Voetbal International. “We mikken daarbij niet puur en alleen op de clubs die uitkomen in de hoogste divisie, de Champions League. Het gaat al om de clubs die in de kwartfinale spelen op het tweede niveau, wat nu de Europa League is. En van daaruit helemaal naar boven.”

“Het gaat om de ploegen vanaf plaats 16 tot en met plaats 40 of 50 op de coëfficiëntenranglijst. Dat zijn de clubs die de grootste risico’s lopen. Zij kunnen minder groei doormaken in een Europese competitie, simpelweg vanwege de beperkte toegang die ze hebben”, aldus Agnelli, die de prestaties van Ajax in de Champions League als voorbeeld neemt. “Ajax bereikte dit seizoen de halve finales in de Champions League en pakte in eigen land de dubbel. Maar zij staan straks slechts in de voorronde van de Champions League. Hoe moet een club als Ajax dan groeien?”