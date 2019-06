Van de Beek: ‘Het is mooi dat mijn naam gelinkt wordt aan Barcelona’

Donny van de Beek kende een uitstekend seizoen met Ajax en heeft zich in de kijker gespeeld bij verschillende clubs. De 22-jarige middenvelder werd reeds in verband gebracht met Barcelona en Paris Saint-Germain. Ondanks die geruchten blijft Van de Beek in gesprek met het Spaanse Mundo Deportivo bescheiden.

“Ik heb veel dingen gelezen in de kranten, maar ik heb er niets over te zeggen. Mijn contract bij Ajax loopt voorlopig nog door en nu ben ik gefocust op Oranje”, zegt Van de Beek over de vermeende belangstelling. Het contract van de middenvelder bij Ajax loopt nog door tot medio 2022. Afgelopen seizoen speelde hij namens de Amsterdammers 57 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 17 doelpunten en 13 assists.

“Het is mooi dat mijn naam gelinkt wordt aan Barcelona, maar ik kan nog steeds beter. We zullen zien wat er in de toekomst gebeurt, je weet nooit hoe het loopt”, vervolgt Van de Beek, die in de halve finale van de Nations League tussen Nederland en Engeland in de tweede helft in het veld kwam voor Marten de Roon. Oranje was na verlenging uiteindelijk met 3-1 te sterk voor the Three Lions en treft komende zondag in de finale Portugal.

Frenkie de Jong speelde tegen Engeland een sterke wedstrijd en kan rekenen op lof van Van de Beek. “Hij is een geweldige speler, heeft zoveel kwaliteiten en ik denk dat hij een fantastische aanwinst is voor Barcelona”, stelt de Ajacied. Van de Beek wordt ook gevraagd naar zijn andere ploeggenoot Matthijs de Ligt. “Ik weet niet waar hij naartoe gaat. Barcelona is een goede club voor hem, maar hij kan ook naar de Premier League of andere competities. Het gevoel moet goed zitten.”