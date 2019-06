‘Mastercard en Nike maken zich ’zorgen‘ over samenwerking met Neymar’

Mastercard stopt per direct met de advertentiecampagne rondom Neymar, zo weten verschillende media vrijdag te melden. Aanleiding is de verkrachtingszaak waarmee de aanvaller van Paris Saint-Germain in verband wordt gebracht. Het bedrijf neemt de samenwerking opnieuw onder de loep op het moment dat er meer bekend is over de aantijgingen jegens de Braziliaan.

Ook Nike is allerminst gelukkig met geruchten rondom het boegbeeld van het sportmerk. Er zijn ‘grote zorgen’ over de toekomstige samenwerking met de Braziliaans international, al wordt het contract met hem niet direct opgezegd. “De aantijgingen aan zijn adres maken ons zeer ongerust. We blijven de situatie rondom Neymar op de voet volgen”, citeert de Daily Mail een woordvoerder van Nike. Het management van de PSG-aanvaller wil momenteel niets kwijt over de heikele kwestie.

Neymar ontkent alle beschuldigingen en zegt dat het een poging is om hem af te persen. Aanleiding van de ophef is een filmpje dat op internet circuleert. Hierop is te zien dat de voormalig Barcelona-aanvaller ruzie heeft met een vrouw, Trindade Mendes genaamd. De situatie in de hotelkamer in Parijs dreigt te escaleren en op het filmpje van zeventien seconden is te horen dat er een klap wordt uitgedeeld. Wat er daarna gebeurt wordt niet duidelijk, al komt wel naar voren dat het Braziliaanse model onbehoorlijk gedrag vertoont. Uit WhatsApp-gesprekken die Marca heeft gepubliceerd komt naar voren dat het model duidelijk niet gelukkig is met de ontmoeting in de hotelkamer. “Ik vroeg je om te stoppen”, is een van de berichten die Neymar een dag later kreeg toegestuurd van Mendes. De Zuid-Amerikaanse vedette toonde de gehele conversatie op zijn Instagram-pagina, tot grote woede van het Braziliaanse model.

Mendes zette haar mening kracht bij in een interview met SBT. “Ik ben naar Parijs afgereisd omdat het mijn droom was om een seksuele relatie met hem te hebben. Hij was echter opgefokt en werd gewelddadig toen ik hem vroeg om een condoom te gebruiken. Daarna gebruikte hij zijn kracht. Terwijl hij bezig was, bleef hij hard op mijn billen slaan. Hij dwong mij om seks zonder condoom te hebben. Hij praatte helemaal niet. Toen hij eenmaal vertrokken was, besefte ik hoe stom hij was geweest, hoe hij mij verkracht had en dat ik er vanwege mijn trauma's niet goed op kon reageren.” Ze overhandigde de politie een dag later een pikante foto die door Neymar was verstuurd. Hierop is te zien dat Mendes onder de blauwe plekken zit.

Volgens Reuters en Associated Press heeft Mendes kort na het incident aangifte gedaan van verkrachting, geweldpleging en openbaar dronkenschap. Beide persbureaus zijn tevens op de hoogte van de details van de aangifte. Neymar zou Mendes hebben leren kennen via Instagram, waarna het contact tussen de twee steeds intenser werd. De Braziliaanse vloog vorige maand richting Parijs om de sterspeler te ontmoeten. In de bewuste hotelkamer in Parijs ging het al snel mis. Neymar zou naar verluidt ‘agressief gedrag’ hebben vertoond en Mendes moest tegen haar zin seks hebben met de Braziliaan in Franse dienst.

Neymar, die de beschuldigingen eerder al via een videoboodschap op Instagram van tafel veegde, gaf de politie donderdag zijn versie van het hele verhaal. Advocate Maira Fernandes gaf namens haar cliënt een verklaring. “Neymar heeft zojuist een en ander verklaard aan de politie. Geen enkel detail is onbesproken gebleven. Ik ben voor honderd procent overtuigd van zijn onschuld. Het was een grondige ondervraging, maar gelukkig kon hij overal op antwoorden”, werd de raadsvrouw geciteerd door onder meer Reuters.

De speler in kwestie liet ook kort van zich horen. “Ik vind het geweldig dat ik zoveel positieve berichten heb ontvangen van mijn fans. Dat betekent dat veel mensen met mijn lot begaan zijn. Nogmaals hartelijk dank, de steun doet heel veel met mij.” Neymar betrad het politiebureau overigens in een rolstoel en in bezit van twee krukken. Dit alles als gevolg van een enkelblessure, opgelopen in de oefenwedstrijd van Brazilië met Qatar. Hierdoor is hij niet op tijd fit voor de Copa América, die op 14 juni in eigen land begint.