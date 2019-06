FC Utrecht haalt jonge aanvaller weg bij Ajax: ‘Zijn snelheid is een wapen’

Eros Maddy vervolgt zijn loopbaan bij FC Utrecht, zo communiceert de club uit de Domstad via de officiële kanalen. De achttienjarige vleugelaanvaller komt over van Ajax en ondertekent een contract voor één seizoen, met een optie voor nog een jaar. Maddy zal bij FC Utrecht in de Onder-19 gaan spelen, terwijl hij zal meetrainen met de beloftenploeg.

Ajax haalde Maddy in 2014 weg uit de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam. Dit seizoen speelde de vleugelaanvaller zijn wedstrijden in de Onder-19 van de Amsterdammers, terwijl hij tevens zijn debuut maakte in het betaald voetbal. Maddy speelde totaal twee wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, toevalligerwijs allebei tegen Jong FC Utrecht. Volgend seizoen zal hij met de belofenploeg van de Utrechters gaan meetrainen.

Het is de bedoeling dat Maddy voorlopig zijn wedstrijden gaat spelen in de Onder-19 van FC Utrecht. Op termijn schuift hij dan mogelijk door naar het beloftenteam, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. “Eros is flankaanvaller, die op zowel de linker- als de rechtervleugel van het veld goed tot zijn recht komt”, laat Jordy Zuidam, directeur voetbalzaken van FC Utrecht, weten op de website van de Domstedelingen. “Zijn snelheid is een wapen. Hij beschikt over een enorme explosiviteit, heeft diepte in zijn spel en is positief agressief in zijn manier van spelen.”