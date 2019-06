Lieke Martens: ‘Mensen die wat te zeuren hebben, dat blijf je houden’

Voor Lieke Martens begint komende dinsdag het WK met de Oranje Leeuwinnen. Nederland neemt als regerend Europees kampioen deel aan het toernooi in Frankrijk en de aanvalster van Barcelona signaleert dat de verwachtingen behoorlijk zijn toegenomen. “Mensen verwachten nu dat we het erg goed gaan doen op het WK en daar hebben wij het volste vertrouwen in, maar typerend voor Nederland is natuurlijk weer dat we wereldkampioen worden”, zegt Martens in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De rol van Martens als linksbuiten is te vergelijken met die van Lionel Messi als rechtsbuiten. Ze bekent dat ze veel naar de Argentijn, eveneens uitkomend voor Barcelona, kijkt. “Hoe hij beslissingen maakt in de laatste fase. Dat hij verder dribbelt, of schiet, of hij passt, of geeft een steekballetje; hij ziet alles. Daar kan ik wel wat mee. Nu sta ik vaak één tegen twee, omdat ze weten dat ik graag dat duel opzoek en er best makkelijk voorbij kom”, zegt Martens.

“Dan moet je snel spelen, en verder kijken, want als ik dubbele dekking heb, is er altijd iemand vrij. Dat doet Messi ook, hij zorgt vaak dat veel mensen naar hem toekomen en passt dan op tijd weg, zodat de ander ruimte heeft”, vervolgt de aanvalster van Barcelona. Ze bekent dat er niet altijd respect is van mannen voor vrouwenvoetbal. “Je hebt nog altijd te dealen met mensen die vrouwenvoetbal niks vinden. Je zet Johan Derksen op, of weet ik wat. Mensen die wat te zeuren hebben, dat blijf je houden.”

Martens zegt energie te krijgen van de positieve geluiden over het vrouwenvoetbal. Ze haalt aan dat in haar eerste jaren bij Oranje slechts een paar honderd man op de tribunes zaten. “Nu beginnen jonge meisjes met voetballen in plaats van hockey, volleybal of turnen. Ouders vinden het nu leuk dat hun dochter gaat voetballen, dat zijn hele veranderingen. Eromheen is de media-aandacht veel groter, spelers krijgen individuele sponsordeals. Een dag als vandaag heb ik vaak, dat ik klaar ben met trainen en pas om zeven uur thuis ben, omdat ik andere dingen heb gedaan."