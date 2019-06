Engelse fans krijgen ervan langs na rellen in Porto en uitfluiten Van Dijk

In de Engelse media is met schaamte en onbegrip gereageerd op de manier waarop Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk donderdagavond werd behandeld door een deel van de Engelse fans. De verdediger van Liverpool werd uitgefloten tijdens het Nations League-duel tussen Nederland en the Three Lions. Oud-voetballer Gary Lineker noemt het ‘gênant’.

Vijf dagen na het winnen van de Champions League met Liverpool verscheen Van Dijk in de basis bij het Nederlands elftal. In de eerste helft werd hij bij bijna ieder balcontact uitgefloten door de meegereisde supporters uit Engeland. Henry Winter, journalist van the Times, vond het onbegrijpelijk en uitte zijn ongenoegen op Twitter: “Virgil van Dijk, Speler van het Jaar in Engeland, dominante speler van Liverpool, kampioen van Europa, rolmodel, bewonderenswaardig persoon op en buiten het veld, ondersteuner van het Rode Kruis die een Kerstfeest op Anfield betaalde voor 120 kinderen met kanker wordt nu uitgejoeld door de Engelse fans.”

Bondscoach Gareth Southgate was eveneens kritisch op de meegereisde supporters, maar vooral vanwege incidenten buiten het stadion. In aanloop naar de Nations League-wedstrijd hielde Engelse fans huis in Port. De Portugese politie moest hard optreden tijdens ongeregeldheden in het centrum van de stad. Southgate zegt zicht te distantiëren van dat deel van de aanhang. “Ik heb het niet gezien, maar ben er wel van op de hoogte”, zei Southgate na de 3-1 nederlaag.

“Duizenden fans hebben ons achterna hebben gereisd en deden dat met het idee om ons te steunen en een leuke tijd te hebben. Zij kwamen niet voor de problemen, maar jammer genoeg hebben we een groep waarvoor we ons diep moeten schamen. Dat is het meest trieste van de hele situatie”, aldus Southgate. “Als Engelsman kan ik zeggen dat zij geen supporters van ons team zijn. Wij gaan onszelf niet associëren met die groep.”