‘Crystal Palace is overtuigd en gaat zich melden bij AZ en Excelsior’

Jerdy Schouten en Thomas Ouwejan spelen volgend seizoen mogelijk in de Premier League. Crystal Palace heeft de spelers van respectievelijk Excelsior en AZ het afgelopen seizoen nadrukkelijk gevolgd en de club is overtuigd geraakt van de kwaliteiten van het tweetal. Volgens de Daily Mail staan de Nederlanders hoog op het wensenlijstje van manager Roy Hodgson.

Ouwejan (22) gaf halverwege het afgelopen seizoen aan dat hij openstaat voor een stap hogerop. Hij werd in de Italiaanse media reeds in verband gebracht met Torino, dat op zoek is naar een nieuwe linksback. Ook Crystal Palace heeft een linksback nodig en stuurde afgelopen seizoen regelmatig scouts naar Alkmaar. Ouwejan heeft voldoende indruk gemaakt, waardoor technisch directeur Max Huiberts een bod kan verwachten van the Eagles. De linksback die ook als verdedigende middenvelder uit de voeten kan heeft een doorlopend contract in Alkmaar tot de zomer van 2022.

Schouten degradeerde met Excelsior uit de Eredivisie, maar kan persoonlijk terugkijken op een goed seizoen. De door ADO Den Haag opgeleide middenvelder kwam 31 keer in actie en was daarin 1 keer trefzeker. Interesse vanuit het buitenland is hem niet vreemd, want naar verluidt heeft hij al een gesprek achter de rug met Serie A-club Sassuolo. De 22-jarige creatieve middenvelder, die in de zomer van 2017 transfervrij de overstap maakte van ADO naar Telstar en na een jaar werd weggeplukt door Excelsior, werd eerder al verband gebracht met clubs als Napoli en Fiorentina. Het contract van Schouten in Rotterdam loopt door tot medio 2021.