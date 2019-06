Promes vreest Ronaldo niet: ‘Wij hebben de beste verdediger ter wereld’

Quincy Promes had als invaller een belangrijke rol in de 3-1 overwinning van het Nederlands elftal op Engeland in de halve finale van de Nations League. De speler van Sevilla was in de verlenging betrokken bij de twee doelpunten. Zondag wacht de finale tegen Portugal, dat afgelopen woensdag met 3-1 te sterk bleek voor Zwitserland. Cristiano Ronaldo maakte in dat duel alle drie de doelpunten. Promes is niet bang voor de aanvaller van Juventus, want hij vertrouwt vol op de achterhoede van Oranje.

"Iedereen weet dat hij een van de beste voetballers ter wereld is. Maar wij hebben de beste verdediger van de wereld", aldus Promes in gesprek met de NOS, doelend op Virgil van Dijk. De aanvoerder van Oranje speelde donderdagavond sterk en vormde een duo met Matthijs de Ligt. De Ajacied veroorzaakte een strafschop waaruit Marcus Rashford de 0-1 maakte. Na rust maakte De Ligt zijn fout goed door de 1-1 tegen de touwen te koppen.

"Dit voelt goed. Ik ben blij dat we de finale hebben gehaald. Voor mij was het bijzonder dat ik belangrijk was. Ik heb het denk ik vandaag wel laten zien. We mogen trots zijn", aldus Promes, die bij de 2-1 hulp kreeg van Kyle Walker, waarna hij op aangeven van Memphis Depay de 3-1 maakte. "Volgens mij raakte ik de bal helemaal verkeerd. Maakt niet uit hoe hij erin ging. Uiteindelijk wordt het 3-1. Zondag tegen Portugal willen we weer wat moois laten zien.”

Het duel met Engeland werd een slijtageslag. Waar Frenkie de Jong niet meer verder kon en gewisseld werd in de verlenging, speelde Georginio Wijnaldum honderdtwintig minuten, terwijl hij afgelopen zaterdag nog de Champions League-finale speelde. De middenvelder wil zondag hoe dan ook spelen. “Ik haal het zeker”, aldus Wijnaldum. Na de Champions League wil hij ook de Nations League winnen. “Als je kijkt naar ons begin en waar we nu staan, dan zou het mooi zijn als we afsluiten met een prijs."