Ajacied maakt diepe indruk op Koeman: ‘Eigenlijk is het niet normaal’

Het Nederlands elftal plaatste zich ten koste van Engeland voor de finale van de Nations League. In de halve finale was een belangrijke rol weggelegd voor Matthijs de Ligt. De negentienjarige aanvoerder ging in de eerste helft in de fout, waarna Marcus Rashford vanaf elf meter de 0-1 maakte. In de tweede helft maakte de verdediger zijn fout goed door met het hoofd voor de 1-1 te tekenen. Bondscoach Ronald Koeman vindt het knap hoe de Ajacied zich herstelde, maar wijst Georginio Wijnaldum aan als man van de wedstrijd.

Koeman was zeer tevreden over de manier waarop Nederland zich presenteerde tegen Engeland. “We kwamen niet in problemen, al vond ik ons wel slordig in de laatste pass en zochten we te snel de zijkanten”, wordt de bondscoach geciteerd door Voetbal International. “Dan kom je achter door die fout van De Ligt, maar we bleven rustig. Ik heb in de rust niks gezegd tegen hem, vond ik niet nodig, hij wist het zelf wel. Dat hij zich zo herstelt en ook nog de gelijkmaker maakt, eigenlijk is het niet normaal.”

Oranje maakte een uitstekende indruk en op individueel niveau waren er meerdere uitblinkers. Frenkie de Jong werd in het stadion uitgeroepen tot Man of the Match, maar Koeman was vooral onder de indruk van de manier waarop Wijnaldum speelde. “Ik vond ons fitter dan de Engelsen”, aldus Koeman. “En de allerfitste leek Wijnaldum. Als je dat op je in laat werken, na zó'n seizoen, met nog een Champions League-finale, dat is eigenlijk ongelooflijk.”

Het Nederlands elftal heeft twee dagen om te herstellen, waarna op zondag de finale tegen Portugal wacht. De tegenstander was woensdag in negentig minuten klaar met Zwitserland (3-1) en heeft een dag langer om te herstellen. “Ik heb geen idee hoe het nu met de fitheid van mijn spelers is gesteld. Dat zullen we morgen (vrijdag, red.) wel zien tijdens de trainingen”, aldus Koeman na afloop. “We kijken wie er kan spelen en als dat voor sommige jongens een probleem is, hebben we bewezen dat op onze bank uitstekende vervangers beschikbaar zijn. Ik maak me daarover niet druk.”

Dat Nederland in de finale van de Nations League staat is volgens Koeman in ieder geval een groot succes voor het Nederlandse voetbal. “Als je de Nations League begint, je schakelt de wereldkampioen Frankrijk uit en de wereldkampioen van vier jaar eerder, Duitsland en vervolgens versla je in de halve finale de nummer vier van de wereld, Engeland, ja, dan mag je dat een succes noemen.”