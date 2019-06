Sky kijkt jaloers naar ster van Oranje: ‘Wij hebben zo iemand niet in Engeland’

De overwinning van het Nederlands elftal op Engeland in de halve finale van de Nations League was meer dan verdiend, zo erkennen de analisten van Sky Sports na afloop. Jamie Carragher, Jamie Redknapp en Gary Neville lichten het optreden van Frenkie de Jong uit: een speler met zijn kwaliteiten wordt in Engeland zelden opgeleid, terwijl de ploeg volgens de oud-voetballers wel sterk behoefte heeft aan zo'n type.

Oranje stond bij rust met 0-1 achter in Guimarães, maar dwong een verlenging af en maakte daarin het verschil (3-1). "Nederland was duidelijk de betere ploeg, zelfs in de eerste helft. Ze domineerden Engeland volledig en de overwinning was dik verdiend", vindt Carragher. Collega-analist Redknapp stelt dat Oranje de bal 'overal op het veld' beter bij zich hield dan de Engelsen deden. "We hebben met Fabian Delph, Declan Rice en Ross Barkley drie goede jongens op het middenveld, maar zijn dat spelers die de bal echt bij zich willen houden en één-tweetjes willen doen, zoals de Nederlandse middenvelders den? Nee, niet echt."

"Dat was een groot probleem voor Engeland. Je hebt middenvelders nodig die de bal juist willen ontvangen in de kleine ruimte", legt Redknapp uit. "Dat was het grote verschil op het veld. Kijk naar De Jong, die de wedstrijd van begin tot eind domineerde. Overal op het veld wilde hij de bal hebben. Wij hebben het moeilijk met het vasthouden van het balbezit. Wij hebben niet zo’n type speler in de Premier League." Carragher is het daarmee eens. Hij moest terugdenken aan de halve finale van het WK 2018, waarin Luka Modric een soortgelijke rol vervulde. "Wij hebben zo'n type niet en we produceren zulke spelers zelden tot nooit."

"Het is moeilijk om onze spelers daarvoor te bekritiseren, want het is gewoon niet hun kwaliteit. Maar op dit niveau maakt het enorm veel uit", voegt de oud-verdediger daaraan toe. Gary Neville vult aan dat het een terugkerend probleem is voor Engeland. "Dit gaat al twintig jaar zo. De ene keer is het Pirlo, de andere keer is het Modric, vanavond is het De Jong”, doelt hij op spelers die Engeland in het verleden pijn deden. “Ik heb gezegd dat Scholes de beste speler was met wie ik ooit speelde, omdat hij iedere wedstrijd controleerde waarin hij speelde. Hij bepaalde twintig jaar lang het tempo van de wedstrijd."