Hans Kraay jr.: ‘Cillessen ligt al bij de cornervlag voordat ie genomen is’

Hans Kraay jr. en Ronald de Boer zijn kritisch op het optreden van Jasper Cillessen in de gewonnen halve finale van de Nations League tegen Engeland (3-1). De analisten van FOX Sports vinden vooral dat de doelman van het Nederlands elftal meer had kunnen uitrichten bij de penalty van Marcus Rashford. "Ik heb de indruk dat hij al bij de cornervlag ligt, voordat ie genomen is", aldus Kraay jr.

"Je moet weten wie er achter de bal staat", valt De Boer zijn medeanalist bij. "Rashford is een gewoon goede penaltynemer, waarbij je als keeper lang moet blijven staan. En misschien ga je dan nog wel de verkeerde kant op, maar Cillessen ging nu wel héél erg vroeg naar zijn rechterhoek. Ik heb het gevoel dat hij maar wat gokt. Soms kan je weleens goed gokken, maar je moet het aanvoelen."

"Als je er al zoveel om je oren hebt gehad als Cillessen, dan zou ik toch iets meer mijn tijd nemen", vindt Kraay jr. "Dan zou ik liever gewoon helemaal blijven staan, dan dat ik al in de hoek lig voordat ie genomen is. Als ik zelf keeper zou zijn, zou ik een beetje bluffen en een stukje links van het doel gaan staan. En dan alleen maar wachten tot de bal naar de rechterhoek gaat."

De Boer heeft echter ook positieve woorden voor de keeper van Barcelona. "Het is een geweldige keeper, maar dit is niet zijn specialisme", aldus de oud-voetballer van Ajax en Barça. "In de eerste helft pakt hij bijvoorbeeld een schot van Delph in een keer klemvast. Ik vind hem heel betrouwbaar en hij is goed aan de bal."

Cillessen wil vertrekken bij zijn club, omdat hij achter Marc-André ter Stegen weinig uitzicht heeft op speeltijd. "Ik vind Benfica een hele mooie club, maar ik had hem wel ingeschaald bij een club met nog iets meer status. Valencia zou ik dan een mooiere club vinden, of wellicht ergens in Engeland. De Portugese competitie zien we ook niet zoveel."