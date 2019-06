Van Dijk: ‘Iedereen kan zijn mening hebben, maar er is een beker te winnen’

Het Nederlands elftal plaatste zich donderdagavond ten koste van Engeland voor de finale van de Nations League. Nadat de reguliere speeltijd een 1-1 tussenstand had opgeleverd, trok Oranje in de verlenging alsnog aan het langste eind: 3-1. Virgil van Dijk is na afloop vanzelfsprekend tevreden met het resultaat en het vertoonde spel.

"Ik denk dat we bij vlagen uitstekend voetbal hebben laten zien. Geduldig en daarnaast hebben ook we goede mogelijkheden gecreëerd. We hadden met name in de eerste helft moeten scoren. Aanvallend creëerden we aardig wat goede mogelijkheden. Verdedigend stonden we ook ons mannetje: compact en hard werkend voor elkaar", analyseert de aanvoerder van Oranje voor de camera van de NOS.

Van Dijk constateert dat Oranje zich niet uit het veld liet slaan na de openingstreffer van Marcus Rashford, vanaf elf meter na een overtreding van Matthijs de Ligt. "We kwamen ongelukkig achter met die penalty, terwijl zij op dat moment eigenlijk nog niets hadden gecreëerd. Maar ik denk dat we hebben laten zien dat we gewoon heel goed kunnen zijn en verdiend doorgaan”, vervolgt de verdediger. “We zeiden in de rust tegen elkaar dat we de juiste dingen moesten blijven doen en hen onder druk moesten blijven zetten. We hadden een beetje geluk met de goal, maar over het algemeen hebben we goede kansen gecreëerd en gaan we verdiend door."

Zondagavond wacht voor Oranje de finale tegen gastland Portugal. Van Dijk benadrukt dat het de spelersgroep van bondscoach Ronald Koeman er veel aan gelegen is de Nations League te winnen. "We willen allemaal toernooien meemaken en een prijs pakken als groep. Iedereen kan zijn mening hebben over de Nations League, maar er is wel een beker te winnen. We kunnen aan de bak, Portugal is natuurlijk een uitstekende ploeg."