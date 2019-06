Oranje meldt zich in finale na weergaloze comeback tegen Engeland

Nederland mag zich na donderdagavond finalist van de Nations League noemen. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman klopte in de zinderende halve finale, die bol stond van blunders in de opbouw, tegenstander Engeland met 3-1. Na doelpunten van Marcus Rashford en Matthijs de Ligt bezorgde een eigen treffer van Kyle Walker Oranje in de verlenging de winst. Even later besliste Quincy Promes de wedstrijd door 3-1 te maken. Nederland speelt zondagavond de finale tegen Portugal, terwijl verliezer Engeland is veroordeeld tot het spelen van de troostfinale tegen Zwitserland.

Koeman koos grotendeels voor de vertrouwde opstelling van Nederland. De enige nieuwkomer ten opzichte van de laatste interland tegen Duitsland (2-3 verlies) was Steven Bergwijn, die Promes verving. Aan Engelse kant sleutelde Gareth Southgate wél flink aan zijn opstelling. Door het ontbreken van zeven deelnemers aan de Champions League-finale koos de bondscoach voor verrassende namen als Fabian Delph, Ross Barkley, Declan Rice en Jadon Sancho.

In de openingsfase was Oranje de dominante partij, zonder daarbij echt gevaarlijk te worden. Schoten van Memphis Depay en Steven Bergwijn konden doelman Jordan Pickford niet verontrusten. Na een half uur spelen maakte Matthijs de Ligt een grote fout in de opbouw, door de bal verkeerd aan te nemen. De verdediger van Ajax haalde daarna de weggesnelde Rashford onderuit, die vervolgens zelf de terecht gegeven strafschop nam en uiterst kalm binnenschoot: 0-1. Niet veel later kwam Rashford na een prachtige aanval van Engeland opnieuw gevaarlijk door. Denzel Dumfries greep echter op het laatste moment in met een perfect uitgevoerde tackle.

In de tweede helft kwam er meer tempo in de wedstrijd en dat leidde al snel tot kansrijke momenten. Zo kon Bergwijn in het strafschopgebied van Engeland ternauwernood gestopt worden door linksback Ben Chilwell. Niet veel later kreeg Sancho een vrije kopkans, maar de vleugelspits van Borussia Dortmund zag zijn inzet gekeerd worden door Jasper Cillessen. Daarna onderschepte Depay de bal in de opbouw na een fout van Walker. Het harde schot van de spits van Olympique Lyon belandde echter recht op Pickford.

Vanaf dat moment ging Oranje meer en meer op zoek naar de gelijkmaker, terwijl de Engelsen zich vooral beperkten tot verdedigen. Dat leidde in de 73ste minuut tot succes voor Oranje, doordat De Ligt zijn fout uit de eerste helft goedmaakte. De centrumverdediger torende bij een hoekschop boven de Engelse verdedigers uit en kopte van dichtbij raak: 1-1. Even later belandde een afgeslagen voorzet in het strafschopgebied bij invaller Donny van de Beek, die zijn poging over zag gaan.

Barkley stuurde in de slotfase Jesse Lingard diep, waarna de invaller de bal eenvoudig achter Cillessen plaatste en voor 1-2 leek te zorgen. Op aanraden van de VAR keurde scheidsrechter Clément Turpin het doelpunt echter af vanwege buitenspel. Aan de andere kant van het veld brak Nederland gevaarlijk door en claimde het een strafschop na vermeend hands van Chilwell, maar Turpin wilde daar niet aan. Depay miste in de blessuretijd nog een grote kans, terwijl Raheem Sterling de bovenkant van de lat trof.

In de verlenging die volgde sloeg Nederland al vroeg toe. John Stones blunderde in de opbouw, waardoor Depay kon onderscheppen. De 26-jarige spits zag zijn inzet nog gekeerd worden door Pickford, maar in de rebound kon Promes profiteren. De aanvaller probeerde binnen te tikken, waarna de bal via Walker over de doellijn ging: 2-1. Promes besliste de wedstrijd zes minuten voor tijd, nadat de Engelsen opnieuw dom balverlies leden in de opbouw. De vleugelspits van Sevilla kon vrij intikken na een pass van Depay: 3-1.