Koeman over basisopstelling Nederlands elftal: ‘Niet getwijfeld’

Ronald Koeman heeft niet lang hoeven na te denken over zijn keuze om Donny van de Beek op de bank te laten beginnen in het Nations League-duel tegen Engeland. In de media werd lange tijd gespeculeerd over het opstellen van de middenvelder van Ajax, maar de bondscoach van het Nederlands elftal geeft de voorkeur aan een middenveld met Frenkie de Jong, Marten de Roon en Georginio Wijnaldum.

"Of ik getwijfeld heb? Nee, ik was al overtuigd om met Frenkie en Marten te spelen", aldus de oefenmeester voor de camera's van de NOS. "Ik wist niet hoe Georginio uit de Champions League-finale zou komen, anders had Donny op die plek gespeeld." Koeman houdt zoveel mogelijk vast aan zijn gebruikelijke basisopstelling. "We spelen tegen nummer vier van de wereld en ik ben zeer tevreden over het elftal in de laatste interlands."

Gareth Southgate, de bondscoach van Engeland, kiest ervoor om zijn zeven Champions League-deelnemers op de bank te laten beginnen. Dat kwam niet als een verrassing voor Koeman. "Ik heb Southgate gesproken bij de loting van het EK. Toen liet hij blijken dat hij ze niet zou laten spelen. Hij heeft er ook zeven, ik had er zelf ook geen zeven opgesteld."