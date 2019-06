Ongekende lof vanuit Engeland: ‘Hij is de beste middenvelder ter wereld’

Jamie Redknapp is in aanloop naar het Nations League-duel tussen het Nederlands elftal en Engeland lovend over Frenkie de Jong. De Engelse analist noemt de toekomstige speler van Barcelona vlak voor het begin van de wedstrijd in Portugal ‘de beste middenvelder ter wereld.’

Redknapp stelt dat Nederland gezegend is met een middenvelder als De Jong '“Ieder land zou wel een middenvelder zoals hij willen voortbrengen", zegt de oud-speler van onder meer Liverpool en Tottenham Hotspur voor de camera van Sky Sports. "Deze jongen is voor mij de beste middenvelder ter wereld."

Redknapp is ervan overtuigd dat De Jong gaat slagen bij Barcelona, dat maximaal 86 miljoen euro neertelt voor de komst van de Oranje-international. "Hij gaat naar Barcelona en ik ben er zeker van dat hij iedereen zal overtuigen van zijn kwaliteiten. Iedereen die hem het afgelopen jaar met Ajax heeft zien spelen in de Champions League, weet dat hij een unieke speler is."

"Het enige dat hij misschien niet doet, is doelpunten maken", is de analist toch nog enigszins kritisch. "Hij doet me denken aan Luka Modric: hij is de speler die andere spelers beter laat spelen. Hij heeft een indrukwekkende visie en weet waar de bal is. Daarnaast is hij een geweldige atleet. Hij kan met de bal aan de voet lopen. Hij is geweldig. Voor mij is hij de beste middenvelder ter wereld."