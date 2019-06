Oranje treft B-team Engeland in halve finale Nations League

Engeland begint donderdagavond in de halve finale van de Nations League-eindronde tegen het Nederlands elftal zonder veel grote namen. Bondscoach Gareth Southgate kiest ervoor om spelers als Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson, Dele Alli en Harry Kane op de bank te houden in het Stádio D. Afonso Henriques in Guimarães.

Het ontbreken van Alexander-Arnold, Henderson, Alli en Kane is te verklaren door hun deelname aan de Champions League-finale, afgelopen zaterdag in Madrid tussen Liverpool en Tottenham. Om diezelfde reden beginnen ook Danny Rose, Eric Dier en Joe Gomez op de bank, al speelde laatstgenoemde geen minuut in de Champions League-finale.

Het ontbreken van de grote namen biedt kansen voor onder anderen Declan Rice van West Ham United en Jadon Sancho van Borussia Dortmund. Raheem Sterling speelt zijn vijftigste interland en zal bij afwezigheid van Kane de aanvoerdersband dragen bij de Engelsen.

Opstelling Engeland: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Rice, Barkley, Delph; Sancho, Rashford, Sterling