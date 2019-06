‘Man City en Juventus bijna akkoord over transfer van 50 miljoen euro’

João Cancelo staat voor een overstap naar de Premier League. Diverse Engelse en Italiaanse media melden donderdagavond namelijk dat Manchester City momenteel met Juventus in gesprek is over een transfer van de Portugese rechtsback naar Engeland. Cancelo zou Manchester City ongeveer vijftig miljoen euro gaan kosten en zal binnen de selectie van manager Josep Guardiola de plek van Danilo moeten overnemen.

Danilo werd het afgelopen seizoen in de Premier League slechts elfmaal gebruikt door Guardiola en lijkt dan ook geen toekomst meer te hebben in het Etihad Stadium. De Braziliaanse rechtervleugelverdediger werd in de zomer van 2017 voor circa dertig miljoen euro door Manchester City opgepikt bij Real Madrid, maar wist eigenlijk nimmer aan de hoge verwachtingen te voldoen. Een vertrek lijkt komende zomer dan ook onvermijdelijk.

Manchester City werkt achter de schermen al hard aan het vinden van een opvolger voor Danilo, melden onder meer Goal en Mediaset. De landskampioen van Engeland heeft zijn zinnen gezet op de komst van Cancelo en de onderhandelingen met Juventus zouden zich inmiddels al in een vergevorderd stadium bevinden. Naar verluidt zal de komst van de 25-jarige Portugese verdediger Manchester City ongeveer vijftig miljoen euro kosten.

Mocht Cancelo Juventus in de komende transferperiode daadwerkelijk inruilen voor Manchester City, dan betekent dat dat zijn verblijf in Turijn beperkt blijft tot slechts één seizoen. Juventus nam de verdediger vorig jaar voor ongeveer veertig miljoen euro over van Valencia en gebruikte hem het afgelopen seizoen in alle competities 34 keer.