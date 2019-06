Oxlade-Chamberlain komt met mooi gebaar en betaalt fans uit eigen zak

Alex Oxlade-Chamberlain speelt zijn wedstrijden voor Liverpool komend seizoen zijn met het rugnummer 15. De Engelse aanvallende middenvelder neemt het nummer over van Daniel Sturridge en zal supporters die reeds een tricot hadden aangeschaft met diens oude rugnummer 21 hoogstpersoonlijk compenseren, zo melden the Reds donderdag via de officiële kanalen.

Oxlade-Chamberlain maakte in de zomer van 2017 de overstap van Arsenal naar Liverpool en kreeg destijds rugnummer 21 toegewezen. De 25-jarige middenvelder droeg het nummer de afgelopen twee seizoenen, maar zal vanaf de komende voetbaljaargang rugnummer 15 overnemen van Sturridge. Laatstgenoemde verlaat Liverpool aankomende zomer transfervrij, waardoor zijn nummer vrij zal komen.

Supporters van Liverpool die via een van de officiële (web)shops reeds een nieuw shirt voor komend seizoen hadden aangeschaft met de naam en het oorspronkelijke nummer 21 van Oxlade-Chamberlain op de achterzijde, hoeven echter niet te treuren. Liverpool meldt op de clubsite namelijk dat Oxlade-Chamberlain die fans financieel zal compenseren, zodat zij volgend seizoen alsnog het juiste shirt van de Engelsman kunnen dragen, inclusief rugnummer. Oxlade-Chamberlain droeg het rugnummer 15 in het verleden ook al als speler van Arsenal en de Engelse nationale ploeg