‘PSV geeft Van Nistelrooij extra optie met talent van De Graafschap’

PSV versterkt de jeugdopleiding met Tyrick Bodak, zo meldt het Eindhovens Dagblad donderdagmiddag. De zeventienjarige keeper komt over van De Graafschap en sluit komend seizoen in Eindhoven aan bij Onder-19, de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij.

Bodak, jeugdinternational van Curaçao, is volgens het regionale dagblad 1 meter 90 lang en speelde pas een seizoen in de jeugdopleiding van De Graafschap. De ex-jeugdspeler van SC Colmschate’33 uit Deventer gaat bij PSV de concurrentie aan met de achttienjarige Belgische keeper Maxime Delanghe. Laatstgenoemde ligt tot medio 2020 vast bij de Brabanders.

Het afgelopen seizoen had Van Nistelrooij de beschikking onder Kyan van Dorp, die al elf seizoenen in de jeugdopleiding van PSV actief is. De talentvolle doelman speelde alle wedstrijden in de Youth League en tekende onlangs een contract tot medio 2021 bij PSV. De negentienjarige keeper sluit volgend seizoen defintief aan bij Jong PSV.