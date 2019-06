‘Tweehonderd miljoen euro voor De Ligt zou echt belachelijk zijn’

Vincent Kompany verruilde Manchester City onlangs voor een baan als speler/trainer bij RSC Anderlecht. De kapitaalkrachtige kampioen van Engeland kijkt naar een geschikte opvolger en daarom komt de naam van Matthijs de Ligt naar voren in de Engelse media. Shaun Wright-Phillips, die twee periodes voor the Citizens speelde, ziet wel wat in de komst van de negentienjarige Ajacied, maar niet ten koste van alles.

Wright-Phillips ziet in De Ligt een versterking voor de Engelse landskampioen, maar vindt niet dat er 'belachelijke bedragen' betaald moeten worden. “Kompany vervangen zal erg moeilijk worden. De Ligt zou mijns inziens een geweldige aankoop zijn. Hij deed het afgelopen seizoen fantastisch en is ook nog eens erg jong. Ik denk dat hij een goed koppel kan vormen met Aymeric Laporte", aldus Wright-Phillips tegenover 888sport.

“Door de financiële positie van Manchester City wordt de vraagprijs al snel flink omhoog getrokken. Aan de andere kant moet de club zich daar niet door laten afschrikken en proberen De Ligt binnen te halen. Tweehonderd miljoen euro bijvoorbeeld zou echt belachelijk zijn. Desondanks is het een erg goede speler en het zou prachtig zijn om hem hier te zien spelen”, aldus Wright-Phillips, die op jonge leeftijd terechtkwam bij Manchester City en tussen 1995 en 2005 in het eerste efltal speelde. Na een uitstapje naar Chelsea keerde hij in 2008 terug en verdedigde hij de clubkleuren tot de zomer van 2011.

Engelse media schreven onlangs dat Manchester City de salariseisen van De Ligt, die Mino Raiola als zaakwaarnemer heeft, niet wenst in te willigen. Manchester United heeft naar verluidt interesse, maar lijkt kansloos op zijn handtekening vanwege het ontbreken van Champions League-voetbal op Old Trafford, waardoor Barcelona nog steeds de beste papieren lijkt wat betreft de handtekening van de Ajax-verdediger, wiens contract in Amsterdam doorloopt tot medio 2021.