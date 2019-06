Van der Vaart waarschuwt Oranje tegen Engeland voor ‘kleine rat’

Engeland haalde op het WK van vorig jaar de halve finale en schaarde zich nog geen twaalf maanden later bij de Final Four van de Nations League. In de halve finale wacht donderdagavond een confrontatie met het Nederlands elftal. Rafael van der Vaart, die enkele jaren in de Premier League doorbracht, is onder de indruk van de transformatie die bondscoach Gareth Southgate heeft bewerkstelligd.

Van der Vaart kijkt op verzoek van de NOS naar de tegenstander van Oranje. “Ze zijn wel flink verbeterd ten opzichte van het WK. Individueel hebben ze altijd kwaliteit gehad, maar Southgate heeft er ook een echt team van gemaakt. Vroeger was het vaak los zand, nu lijkt het erop dat de spelers elkaar echt leuk vinden. Een beetje zoals bij Nederland", aldus de oud-voetballer, die 109 keer voor het Nederlands elftal speelde.

Voetbalcommentator Arno Vermeulen onderstreept de woorden van Van der Vaart, maar verwacht geen spetterende wedstrijd tussen Nederland en Engeland. “Op het WK speelden ze niet aantrekkelijk, heel erg gericht op het resultaat. Ik verwacht eerlijk gezegd nu ook geen spektakel”, aldus Vermeulen, die wel verwacht dat beide teams er vol voor zullen gaan. “Nederland won in 1988 z'n enige prijs, voor de Engelsen is dat 1966 (het WK in eigen land, red). Niemand gooit zomaar de kans weg op een titel.”

“Dit is wel de Nations League, hè. Het gaat wel ergens om, maar er zit absoluut niet de druk op van een EK of een WK. En dus verwacht ik eigenlijk wel een open wedstrijd, dat zag je in de vorige wedstrijden ook”, vervolgt Van der Vaart zijn vooruitblik op het duel in Portugal. “Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Nederland zal met Depay en Babel graag vanuit de omschakeling willen spelen. Met Frenkie de Jong kun je ook op balbezit spelen.”

Over de belangrijkste speler van the Three Lions is er geen eensgezindheid. Van der Vaart kiest zonder te twijfelen voor Raheem Sterling. “Die was dit jaar zo goed bij Manchester City. Zo'n kleine, snelle rat die overal tussendoor glipt. Daar gaat Nederland nog wel de handen aan vol hebben.” Vermeulen schuift collega-aanvaller Harry Kane naar voren. “De Champions League-finale (door Tottenham Hotspur met 0-2 verloren van Liverpool, red.) kwam te vroeg, maar bij Engeland is hij zo belangrijk. In de laatste wedstrijden was hij bij vrijwel alle treffers betrokken, als afmaker, als aanspeelpunt en als passer.”