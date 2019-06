‘We halen wisselspelers, ik denk niet dat Zidane hem echt goed kent’

Real Madrid verzekerde zich maanden geleden voor in totaal 95 miljoen euro al van de komst van Rodrygo en Éder Militão en begin deze week werd er bovendien 60 miljoen euro op tafel gelegd om Luka Jovic los te weken bij Eintracht Frankfurt. Predrag Mijatovic, voormalig speler en technisch directeur van de Koninklijke, is ondanks de vroege transferactiviteiten van zijn oude club echter niet onder de indruk.

“We halen wisselspelers in huis. Ik ben er niet van overtuigd dat Zinédine Zidane Jovic echt goed kent. Zidane heeft nog veel werk te verzetten”, is de oud-spits kritisch tegenover El Larguero. Jovic maakte de afgelopen twee seizoenen indruk bij Eintracht, dat hem in eerste instantie huurde van Benfica en vervolgens definitief inlijfde.

Mijatovic is wel te spreken over de kwaliteiten van de 21-jarige Serviër, maar vindt ook dat er niet van uitgegaan mag worden dat Jovic er meteen zal staan: “Ik ken hem erg goed, hij is een doelpuntenmaker. Hij is jong en we zullen hem wat tijd moeten geven om zich aan te passen. Hij is echter wel een speler die van pas kan komen. Je mag alleen niet verwachten dat hij er in zijn eerste seizoen meteen twintig in zal schieten.”

Real Madrid lijkt verder dicht bij de komst van Olympique Lyon-back Ferland Mendy, die naar verluidt al medisch gekeurd is, en Chelsea-ster Eden Hazard te zijn. De Spaanse grootmacht wordt bovendien nadrukkelijk in verband gebracht met versterkingen voor het middenveld en Paul Pogba en Christian Eriksen lijken op dit moment de voornaamste kandidaten voor die linie te zijn.