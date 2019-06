‘Ik snap zijn gedachte wel, maar voor Liverpool zou het een ramp zijn’

In de Engelse media zijn verhalen opgedoken dat Jürgen Klopp na afloop van zijn contract met Liverpool een sabbatical wil nemen. Zijn huidige overeenkomst op Anfield loopt door tot medio 2022 en gesprekken over contractverlenging hebben nog geen resultaat opgeleverd. Oud-verdediger Steve Nicol snapt heel goed dat Klopp een jaar rust overweegt, maar zegt er gelijk bij dat het een ‘ramp’ voor the Reds zou zijn.

“Het is allemaal heel logisch”, vertelt Nicol in gesprek met ESPN. “Zeker in de Premier League kan een baan als manager bijzonder stressvol zijn. Je bent namelijk overal verantwoordelijk voor. De manier van spelen komt onder meer voor jouw rekening. Bij een slechte prestatie moet je ervoor zorgen dat de spelers weer heel snel in vorm zijn. En bij verlies ligt het gevaar van ontslag op de loer. De manager wordt altijd weggestuurd, de spelers niet.”

“Alles bij elkaar opgeteld is het niet vreemd dat Klopp met die gedachte speelt. Maar dat zou wel een ramp zijn voor Liverpool. Als manager kun je niet zomaar een jaar vrij nemen, want clubs nemen je dan echt niet meer terug. Het bestuur moet er dan ook alles aan doen om Klopp voor de club te behouden, want een betere manager is er haast niet te vinden”, aldus Nicol.

Klopp, die in oktober 2015 door Liverpool werd aangesteld, veroverde zaterdag zijn eerste prijs als eindverantwoordelijke in Engeland. Zijn elftal was in de finale van de Champions League te sterk voor Tottenham Hotspur (0-2). Bayern München-icoon Franz Beckenbauer zou hem graag in de Allianz Arena aan het werk zien, maar Klopp liet al weten aan BILD dat daar voorlopig geen sprake van is. “Ik heb respect voor Franz, maar mijn contract bij Liverpool loopt nog een paar jaar door.”