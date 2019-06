‘Ajax is door bereiken van halve finale een van de sterkste teams in Europa’

Nicolás Tagliafico kwam onlangs met Ajax overeen dat hij nog minstens een seizoen in de Johan Cruijff ArenA is te bewonderen. De Argentijnse vleugelverdediger veroverde afgelopen seizoen de landstitel en TOTO KNVB Beker en reikte tot de halve finale van de Champions League. Hierdoor kwam de belangstelling vanuit Italië en Spanje op gang, maar een transfer behoort voorlopig niet tot de mogelijkheden.

“We hebben in gezamenlijk overleg besloten om de samenwerking nog minstens een seizoen voort te zetten. Over een jaar kan ik dan alsnog een transfer maken”, verklaart Tagliafico donderdag aan Goal. “Ajax is door het bereiken van de halve finale van de Champions League een van de sterkste teams in Europa. Ik ben erg gelukkig in Amsterdam, de mensen daar houden van me. Ik wil daar nog minstens een seizoen van genieten, daarna zien wel wat er gaat gebeuren.”

De linksback van Ajax is in voorbereiding op de Copa América in Brazilë, van 14 juni tot 7 juli. Argentinië begint volgens hem niet als topfavoriet aan het toernooi. “We denken nog helemaal niet aan de eindzege. We willen vooral een goede indruk achterlaten. We dromen natuurlijk allemaal van de titel, maar dit elftal begeeft zich in een overgangsperiode, waardoor winnen geen absolute must is.”

Veel zal afhangen van de vorm van Lionel Messi, die snakt naar succes in het shirt van de Argentijnse ploeg. De Barcelona-aanvaller verloor driemaal de finale van de Copa América en moest in 2014 de wereldtitel aan Duitsland laten. “Het is heel zwaar om hem als tegenstander te treffen, en daardoor des te mooier om Messi als ploeggenoot te hebben. We moeten er bij het nationale elftal voor waken dat hij niet alles op zijn bordje krijgt. Lionel moet vooral plezier hebben in zijn spel”, aldus Tagliafico.