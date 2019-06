Messi: ‘Als Real Madrid scoort, dan juicht hij op een overdreven manier’

Lionel Messi speelt al zijn hele loopbaan voor Barcelona en het lijkt onwaarschijnlijk dat de aanvaller ooit nog een transfer maakt. Zijn zoon Mateo weet van de clubliefde van zijn vader en neemt daar geregeld een loopje mee. Messi junior draagt soms het shirt van Real Madrid om de Argentijnse spelmaker en zijn andere zoon Thiago te plagen.

“Mateo vindt alle shirts even leuk en hij draagt ze dan ook met enige regelmaat”, verklapt Messi in een interview met TyC Sports. “Toen we laatst op de PlayStation bezig waren zei hij opeens: ‘Ik kies Liverpool, de club die jou verslagen heeft’”. De Catalanen werden in de halve finale van de Champions League uitgeschakeld door the Reds, ondanks een 3-0 overwinning in het Camp Nou. Op Engelse bodem werd namelijk met 4-0 verloren.

“Hij krijgt het wel een beetje mee, maar snapt nog lang niet alles”, vervolgt Messi zijn ontboezeming. “Toen we laatst werden verslagen door Valencia (in de finale van de Copa del Rey, red.) zei Mateo: ‘Daar hebben jullie van verloren, ehhh’. En als hij op televisie ziet dat Real Madrid een doelpunt maakt, dan juicht hij op overdreven manier om Thiago te irriteren.”

Messi bereidt zich met het Argentijnse elftal voor op de Copa América in Brazilië, van 14 juni tot 7 juli. De Barcelona-aanvaller loodste zijn land in 2015 en 2016 naar de finale van het eindtoernooi, maar in beide gevallen bleek Chili te sterk. Argentinië verloor de laatste vier finales op rij, de laatste triomf dateert van 1993.