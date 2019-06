‘Anwar El Ghazi gaat voor negen miljoen definitief Premier League in’

Aston Villa wil met Anwar El Ghazi de Premier League in, zo weet L'Équipe donderdag te melden. De gepromoveerde club is van plan de koopoptie in de huurovereenkomst met Lille te lichten. De Fransen ontvangen een transferbedrag van negen miljoen euro voor de vleugelaanvaller uit Nederland.

Het contract van de 24-jarige El Ghazi bij Lille liep nog twee seizoenen door. Hij speelde in de afgelopen voetbaljaargang op huurbasis voor the Villans en heeft 5 doelpunten en 6 assists op zijn naam in 31 optredens in de Championship. Zijn belangrijkste treffer kwam in de finale van de play-offs om promotie, toen Derby County met 2-1 werd verslagen op Wembley.

El Ghazi speelde in zijn jeugdjaren onder meer bij Feyenoord. In 2013 haalde Ajax hem naar Amsterdam. De aanvaller debuteerde in augustus 2014 in de hoofdmacht, in de met 0-1 verloren wedstrijd tegen PEC Zwolle om de Johan Cruijff Schaal. Begin 2017 tekende hij een langlopend contract in de Franse competitie en anderhalf jaar later kwam de voormalig Ajacied in Engeland terecht.